Праздничный салют на годовщину Победы обойдётся Новосибирску в 1,5 млн рублей

В Новосибирске 9 мая в 21:50 прогремит праздничный салют в честь 80-летия Победы. Городская дирекция творческих программ заказала пиротехническое шоу стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

В списке — площадка за зданием театра оперы и балета. В документах сказано, что там выпустят пиротехнику калибра «шар», высота подъёма составит не менее 100 — 160 метров.

Второй площадкой станет территория Монумента Славы. Там фейерверк будет подниматься на высоту не менее 85 — 120 метров.

Еще один масштабный запуск пройдёт на площади Калинина рядом со стелой «Новосибирск — город трудовой доблести». Там зрителям покажут «фонтан сценический» — высота его подъёма составит не менее 8 метров.

Кроме салюта планируется световое шоу «Лучи Победы» — на него выделили 1 425 700 рублей, свидетельствуют данные тендера.

Напомним, техническое обеспечение праздничной концертной программы, посвящённой празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Площади им. Ленина обойдётся бюджету города в 8,1 млн рублей. В услугу включены установка сценического инвентаря (подиум для СМИ, подиум для почётных гостей и конструктив трибуны), обеспечение световым, звуковым и видеооборудованием, а также обслуживание аппаратуры в рамках всех запланированных мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что в праздничные дни в Новосибирской области запланировано более 60 тысяч различных мероприятий, которые, как ожидается, охватят свыше 800 тысяч человек.