Мэрия Новосибирска оспорит «незаконность» строительных работ в районе НГУ

Мэрия Новосибирска подала жалобу на вынесенное в начале октября определение суда Центрального района Новосибирска. Об этом сообщает Управление судебного департамента по Новосибирской области. Муниципалитет выступает ответчиком по делу о законности проведения изыскательных и последующих работ по строительству учебно-научного центра Института медицины и психологии Зельмана на базе НГУ.
Напомним, решением суда Центрального района от 3 октября на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании НГУ, запрещена вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов.
Аналогичную жалобу готовит и НГУ.
— Новосибирский государственный университет является заинтересованным лицом по данному делу, поскольку судебный акт затронул участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании НГУ, — сообщается на сайте университета. — Университет также готовит жалобу на постановление Центрального районного суда Новосибирска.
Как аргументируют, в университете, во-первых, участок, о котором идёт речь, представляет собой деградирующую искусственную экосистему.
— За счет того, что искусственные экосистемы не являются самоподдерживающимися, для их нормального функционирования (и реставрации) необходим комплекс постоянных и дорогостоящих мероприятий, включающих рубки, контроль за фитосанитарным состоянием, патогенами, инвазивными видами и т.д, — сообщают в университете. — Поскольку подобные мероприятия проводились нерегулярно, большая часть деревьев на представленном участке деградировала до аварийного состояния или сухостоя, а подлесок загустел настолько, что препятствует возобновлению основных древесных пород.
Во-вторых, данный аргумент послужил основанием для зонирования участка под строительство, расширение и модернизации университетского кампуса. В-третьих, университет компенсировал мэрии все спиленные деревья на сумму более 18,5 млн руб.
По информации НГУ, Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана — главное здание факультета, которое будет включать все необходимые функциональные зоны для обучения и проведения научных исследований. Для наиболее компактного расположения планируемых помещений центр займет 1 подземный и 4 надземных этажа. Суммарная вместимость аудиторного фонда — 700 студентов. Штатным расписанием предусмотрено до 180 научных сотрудников в смену.
Институт медицины и психологии — это вторая очередь строительства в НГУ кампуса мирового уровня. В первую очередь входят учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс студенческих общежитий комфорт-класса на 690 мест.
Ранее редакция сообщала о планах по созданию в Новосибирске студенческого технопарка.
Иллюстрация из проекта, размещенного на сайте НГУ
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