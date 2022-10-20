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Мэрия Новосибирска оспорит «незаконность» строительных работ в районе НГУ

  • 20/10/2022, 15:19
Автор:
кампус НГУ
В начале октября суд запретил вырубать деревья для строительства нового корпуса университета.

Мэрия Новосибирска подала жалобу на вынесенное в начале октября определение суда Центрального района Новосибирска. Об этом сообщает Управление судебного департамента по Новосибирской области. Муниципалитет выступает ответчиком по делу о законности проведения изыскательных и последующих работ по строительству учебно-научного центра Института медицины и психологии Зельмана на базе НГУ.

Напомним, решением суда Центрального района от 3 октября на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании НГУ, запрещена вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов.

Аналогичную жалобу готовит и НГУ.

Новосибирский государственный университет является заинтересованным лицом по данному делу, поскольку судебный акт затронул участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании НГУ, сообщается на сайте университета. Университет также готовит жалобу на постановление Центрального районного суда Новосибирска.

Как аргументируют, в университете, во-первых, участок, о котором идёт речь, представляет собой деградирующую искусственную экосистему.

За счет того, что искусственные экосистемы не являются самоподдерживающимися, для их нормального функционирования (и реставрации) необходим комплекс постоянных и дорогостоящих мероприятий, включающих рубки, контроль за фитосанитарным состоянием, патогенами, инвазивными видами и т.д, сообщают в университете. Поскольку подобные мероприятия проводились нерегулярно, большая часть деревьев на представленном участке деградировала до аварийного состояния или сухостоя, а подлесок загустел настолько, что препятствует возобновлению основных древесных пород.

Во-вторых, данный аргумент послужил основанием для зонирования участка под строительство, расширение и модернизации университетского кампуса. В-третьих, университет компенсировал мэрии все спиленные деревья на сумму более 18,5 млн руб.

новости Новосибирска

В НГУ планируют открыть новое медицинское направление

Напомним, что новое медицинское направление руководство НГУ анонсировало в начале августа. Как сообщал директор института, доктор медицинских наук Андрей Покровский, в настоящее время ощущается недостаток помещений по экспериментальным дисциплинам —  биохимии, молекулярной биологии, физиологии, анатомии и патанатоми, из-за чего приходится арендовать помещения СО РАН, одновременно с этим ограничивая набор студентов.

По информации НГУ, Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана  главное здание факультета, которое будет включать все необходимые функциональные зоны для обучения и проведения научных исследований. Для наиболее компактного расположения планируемых помещений центр займет 1 подземный и 4 надземных этажа. Суммарная вместимость аудиторного фонда 700 студентов. Штатным расписанием предусмотрено до 180 научных сотрудников в смену.

Институт медицины и психологии — это вторая очередь строительства в НГУ кампуса мирового уровня. В первую очередь входят учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс студенческих общежитий комфорт-класса на 690 мест.

 

Ранее редакция сообщала о планах по созданию в Новосибирске студенческого технопарка.

Иллюстрация из проекта, размещенного на сайте НГУ

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : кампус НГУ институт медицины НГУ


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