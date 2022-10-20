Кого возьмут в элитный батальон «Вега»

Батальон возглавит первый вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Панферов. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор региона Андрей Травников.

Панферов рассказал КП.Новосибирск о требованиях, которые предъявляются к кандидатам в элитный батальон.

— Мы берем в отряд людей разных возрастов. Но внимательно подходим к их морально-деловым и боевым качествам, решимости. Отдаем предпочтение людям с безупречной биографией, хорошей физической подготовкой. Изучаем биографию кандидата. Я поставил задачу при собеседовании выяснять его вероисповедание, — рассказал Андрей Панферов.

Подполковник объясняет: берут не только православных христиан. Вера может быть другой. Но командир хочет знать максимум о своих будущих бойцах.

— Если придет доброволец, который исповедует ислам, мы помимо остального должны обеспечить ему возможность совершать намаз, — пояснил Панферов.

Не берут в батальон бойцов с проблемной репутацией, отказывают женщинам и добровольцам, у которых нет российского гражданства.

Вице-спикер отметил, что добровольцам можно обращаться в военкоматы по месту приписки. Они будут направлены на подготовку и слаживание. Где именно будет работать отряд, и какие задачи выполнять — информация секретная.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Панферов первым из новосибирских депутатов написал заявление о добровольном участии в мобилизации.