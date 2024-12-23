В МЧС назвали причину гибели маленьких детей под Новосибирском

Двое детей в возрасте 3 и 4 лет погибли на минувшей районе в результате возгорания в частном доме в Карасуке. Они находились дома одни.
— Причина пожара — детская шалость, —сообщил на оперативном совещании в правительстве глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
По его словам, с родственниками детей сейчас работают психологи.
Напомним, пожар в Карасуке произошел 18 декабря. Задымление возникло на диване и охватило площадь два квадратных метра. Тела детей из дома вынес сосед.
Всего за минувшую неделю в регионе произошло 98 пожаров, на 22 больше, чем неделей ранее.
В преддверии длительных выходных – новогодних праздников — Орлов рекомендовал муниципальным органам власти взять на особый контроль места проживания граждан, состоящих на учете, в том числе многодетных семей. Кроме того, под особый контроль, по его словам, необходимо взять места проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей.
Ранее редакция сообщала о том, что тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.
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