РЖД построит новый железнодорожный мост через Обь в Новосибирске

В этом году РЖД планирует приступить к реализации нового проекта по строительству моста через Обь. Об этом сообщил Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД» в ходе пленарного заседания «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики» в рамках Сибирского транспортного форума. Участники пленарки обсуждали тему с контейнерными перевозками и проблемами с пропуском грузов через Западную Сибирь.

— В этом году мы приступим к проектированию, а к концу 2025 года, надеюсь, начнем реализацию инвестиционного проекта по строительству мостового перехода через Обь в направлении Новосибирск-Главный – Западный, — сообщил Грицай. — Это позволит нам снять многие вопросы, в том числе в отношении пропуска транзитных контейнерных поездов.

Грицай отметил, что за последние три года транзитный поток через ЗСЖД увеличился в 2,4 раза. Основным направлением является Восток.

— В мае 2024 года общая погрузка в полувагоны достигла 62,5%, то есть две трети погрузки на Восток идут в инновационных вагонах. И только в мае это дополнительно дало 126 тысяч тонн груза, который мы перевезли, — прокомментировал начальник ЗСЖД. — Кроме того, мы продолжаем формировать соединенные контейнерные поезда. За 2023 год их сформированы почти 6,5 тысяч, из них 3,5 тысячи — в направлении Востока. В совокупности все технологические решения дали по 2023 году увеличение перевозки грузов в восточном направлении на 15,5 миллионов тонн.

Напомним, в марте этого года депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко отмечал, что РЖД планирует заняться реализацией проекта городской электрички в Новосибирске в 2025 году. Город включен в федеральную программу «Мобильный город», она финансируется бюджетом РФ (из ФНБ — Фонд национального благосостояния). В рамках этой программы ОАО «РЖД» реализует проекты по развитию инфраструктуры для городских электричек.

— Одна из причин — Новосибирск оказался самым капиталоемким по реализации программы — десятки миллиардов рублей. Но и объемы прироста пассажиропотока в Новосибирске одни из самых больших. Поэтапно, мы уверены, дойдем и до Новосибирска, — поясняли депутатам Госдумы представители РЖД.

Напомним, проект городской электрички в Новосибирске пытаются продвигать уже много лет, в том числе для обеспечения выезда жителей отдаленных микрорайонов, минуя пробки. Ориентировочная стоимость проекта «Городской железной дороги» в ценах 2021 года составляла 14 миллиардов. В это сумму входило строительство станций, платформы «Университетская», а также третьего железнодорожного пути.

Кроме того, в Новосибирске неоднократно поднимался вопрос о создании аэроэкспресса до Толмачево. Однако в итоге стало известно, что строительство отдельной ветки для электрички в аэропорт связано с инвестиционной программой РЖД: необходимо строительство нового железнодорожного моста.

Ранее редакция сообщала о том, что 30% перевозок «Экспресс-Пригорода» уже приходятся на городскую электричку по Новосибирску.