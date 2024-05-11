Желтый налет заметили на машинах жители Новосибирска

Утром 10 мая жителей Новосибирска ждал неприятный сюрприз. Машины города покрылись желтым налетом.
Новосибирцы предположили, что это может быть примесь, которая выпала вместе с дождем.
Испугавшись, многие начали бить тревогу.
По сообщению Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», осадок, появившийся на авто, всего лишь пыльца. В ближайшие дни ее концентрация достигнет максимума.
Такое количество пыльцы появилось из-за резкого потепления в области.
Отмечается, что для обычного организма пыльца безвредна, но она может вызвать аллергию у предрасположенных к ней людей.
Ранее редакция сообщала о том, что потепление до +23℃ придет в Новосибирск.
Источник фото: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»
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