Желтый налет заметили на машинах жители Новосибирска

Утром 10 мая жителей Новосибирска ждал неприятный сюрприз. Машины города покрылись желтым налетом.

Новосибирцы предположили, что это может быть примесь, которая выпала вместе с дождем.

Испугавшись, многие начали бить тревогу.

По сообщению Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», осадок, появившийся на авто, всего лишь пыльца. В ближайшие дни ее концентрация достигнет максимума.

Такое количество пыльцы появилось из-за резкого потепления в области.

Отмечается, что для обычного организма пыльца безвредна, но она может вызвать аллергию у предрасположенных к ней людей.

Ранее редакция сообщала о том, что потепление до +23℃ придет в Новосибирск.