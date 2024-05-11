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Желтый налет заметили на машинах жители Новосибирска

  • 11/05/2024, 09:12
Автор: Артем Рязанов
Желтый налет заметили на машинах жители Новосибирска
Новосибирцев испугало такое явление.

Утром 10 мая жителей Новосибирска ждал неприятный сюрприз. Машины города покрылись желтым налетом.

Новосибирцы предположили, что это может быть примесь, которая выпала вместе с дождем.

Испугавшись, многие начали бить тревогу.

По сообщению Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», осадок, появившийся на авто, всего лишь пыльца. В ближайшие дни ее концентрация достигнет максимума.

Такое количество пыльцы появилось из-за резкого потепления в области.

Отмечается, что для обычного организма пыльца безвредна, но она может вызвать аллергию у предрасположенных к ней людей.

Ранее редакция сообщала о том, что потепление до +23℃ придет в Новосибирск.

Источник фото: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Пыльца налет авто


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