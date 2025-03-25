Соучастники Михаила Абызова лишились активов в Новосибирске и Твери

Новосибирское АО «РЭС» вошло в число собственников компаний, которые ранее принадлежали Александру Пелипасову, Николаю Степанову и Максиму Русакову. Они осуждены по уголовному делу Михаила Абызова.

По данным сервиса Контур Фокус, в середине марта к АО «РЭС» перешло акций 40,73% компании ООО «Грин» (выручка в 2024 году 20 млн рублей (+9%), чистая прибыль — 92 тысячи), ранее принадлежавших Пелипасову.

100% АО «РЭС» получило в компаниях ООО «Комфортный дом» (чистый убыток за 2023 год 975 тысяч рублей), ООО УК «Строитель» (убыток 6,6 млн руб), ООО «Медовая долина» (убыток 396 тысяч рублей), ООО «Аквамарин» (убыток 2,2 млн руб), ООО «Рива-Центр» (убыток 2,1 млн руб), ООО «Джет» (выручка за 2023 год составила 576 тысяч рублей, чистый убыток — 2,1 млн). Все компании занимаются строительством зданий и сооружений.

По 100% акций в тверских компаниях ООО «Охотник» и ООО «Русская охота» (по компаниям нет информации с 2017 года) перешло энергетикам от Максима Русакова.

В АО «РЭС», в ответ на запрос Infopro54 о сделках, сообщили, что обстоятельства получения компанией долей в уставных капиталах организаций: ООО «Рива-Центр», ООО «Грин», ООО «Аквамарин», ООО «Охотник», ООО «Русская охота», ООО «Медовая долина», ООО УК «Строитель», ООО «Джет», ООО «Комфортный дом» составляют коммерческую тайну АО «РЭС».

— Дополнительно сообщаем, что данные события не связаны с выполнением сетевой организацией публичнозначимых функций и находятся за рамками осуществления регулируемых видов деятельности, — заявили в пресс-службе компании.

Информацию о том, что энергетики планируют делать с этими активами в пресс-службе не прокомментировали, также со ссылкой на коммерческую тайну.

Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. По версии следствия, Абызов в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО, правопреемник «Новосибирскэнерго») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) похитил у компаний 4 млрд руб. Деньги были помещены в банки на территории Республики Кипр. Затем финансы были конвертированы в доллары США для их легализации. Свою вину Михаил Абызов не признал. Также, следствие установило причастность фигурантов к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиардов рублей.

В декабре 2023 года Преображенский районный суд города Москвы вынес приговор Михаилу Абызову и 11 соучастникам. Они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), создании преступного сообщества и участие в нем (ст. 210), легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1), а также незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289) и коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Приговором суда Абызову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 80 млн рублей. Максим Русаков приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима, Александр Пелипасов — к 9 годам, Николай Степанов — к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В январе 2025 судебные приставы начали процедуру конфискации имущества Абызова. Исполнительные листы были переданы в ФССП в конце 2024 года.

Стоит отметить, что новосибирские депутаты неоднократно поднимали вопрос о необходимости вернуть деньги, похищенные из региональной энергосистемы, в область.

АО «РЭС» — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Ранее редакция сообщала о том, что пятеро осужденных по делу Абызова освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания еще до вступления приговора в силу.