В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске

В мэрии Новосибирска рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон. Батареи будут отключены только при определённых погодных условиях.

— Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, — говорится в ответе мэрии на запрос редакции Infopro54.

Точная дата завершения отопительного сезона будет установлена рабочей группой, созданной при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. В состав группы войдут представители ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (Гидрометцентра) и другие заинтересованные лица.

По информации синоптиков Западно-Сибирского УГМС, 27 марта преимущественно ожидается сухая погода. Ночью температура воздуха составит от -6 до -8 градусов, а днем — от +2 до +4 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

28 марта также ожидается без осадков. Ночью температура воздуха может подняться до -3…-5 градусов, а днем прогнозируется +5…+7 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость составит 2-7 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые нашли способ «оживить» энергетику малых городов России. Для решения проблемы можно использовать мини-ТЭЦ и современные тепловые пункты.