В Новосибирске число организаций с детскими комнатами выросло на 41%

На карте Новосибирска отмечено 211 организаций, в которых есть детские комнаты. Это на 41% больше, чем в прошлом году, когда таких организаций было 150.

В Новосибирске игровые зоны для детей чаще всего можно найти не в гастрономических заведениях, а в фитнес-клубах. В 10% фитнес-клубов есть детская комната, в то время как в ресторанах и кафе она есть только в 4% заведений.

Среди мест, где можно встретить детские комнаты, также выделяются салоны красоты. В 3% из них есть инфраструктура, специально разработанная для посетителей с детьми.

— Я как многодетная мама и предпринимательница хотела бы, чтобы таких мест было больше. В такой локации можно оставить ребенка и спокойно, например, поесть или встретиться с партнерами, если это ресторан, к примеру. Так я могу совмещать свою роль матери для ребенка и работу, — рассказала Infopro54 Анна Баянова, предпринимательница и многодетная мама.

Согласно отзывам на Яндекс Картах, новосибирцы особенно ценят игровые зоны, где есть камеры для наблюдения за детьми, а также аниматоры и няни. Пользователи отмечают, что это позволяет им расслабиться и отдохнуть, зная, что их дети не только находятся в безопасности, но и с удовольствием проводят время за увлекательными играми.

Топ-5 организаций Новосибирска по количеству позитивных отзывов на детскую комнату выглядит так:

«Сыроварня»

«ЮжанеГорожане»

«Нью Мехико»

«Бочкари»

«Хлеб и Нино»

Ранее редакция сообщала о том, что семейный ресторан закрывается в Новосибирске. Он проработал на рынке всего несколько месяцев.