В мэрии выбрали проверяющего за ремонтом Октябрьского моста

В мэрии Новосибирска подвели итоги тендера по выбору подрядчика, который будет контролировать работы по капитальному ремонту Октябрьского моста.

Всего на тендер было подано 8 заявок, две отсеялись на этапе оценки вторых частей тендерной документации. На основании сведений о содержании третьих частей заявок, направленных оператором электронной площадки, были оценены ценовые предложения следующих участников закупки. Победила компания, предложившая проводить мониторинг за 24 298 267,86 руб. Это была стартовая цена контракта и самое дорогое предложение. Другие участники были готовы выполнять работу по цене от 18 до 24,980 млн руб.

Победителем тендера стала компания ООО «РА-САНТ». Компания создана в 2008 году, осуществляет деятельность, связанную с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. УК компании — 10 тыс рублей, выручка за 2021 год — 9,1 млн руб, чистая прибыль — 4.2 млн руб. Директор и собственник (50%) компании Александр Сычев, 50% акций принадлежит Надежде Сычевой. Александр Сычев также является собственником ООО «Строймегас».

Согласно конкурсной документации, победитель должен будет закрепить за объектом не менее двух специалистов, которые будут находиться на объекте постоянно во время выполнения работ подрядчиком. В список обязанностей победителя тендера входит:

— непрерывный контроль соответствия выполняемых подрядчиком работ проектно-сметной документации, в том числе проводимых в ночное время, требованиям операционного контроля;

— проверка полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

— проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

— освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

— проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении строительно-монтажных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний);

— лабораторные испытания, измерения и инструментальный контроль с привлечением специализированной лабораторной организации, имеющей аккредитацию.

Напомним, контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста мэрия Новосибирска заключила в конце мая. Стоимость контракта — 2,2 млрд рублей. Подрядчиком выступает ООО «СпецТрансСтрой».

Ранее редакция сообщала, что в прошлом году ремонт дорожного покрытия моста выполняла компания ООО «СтройСити». Качество работ не устроило муниципалитет, и подрядчик их переделывал.