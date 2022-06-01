В последний день весны мэрия заключила контракт на ремонт Октябрьского моста

В телеграм-канале мэрии Новосибирска появилось сообщение о заключении контракта на капитальный ремонт Октябрьского моста. Заказчиком работ является МКУ «Гормост», подрядчиком — ООО «СпецТрансСтрой».

— Подрядчик имеет опыт исполнения контрактов на особо опасных объектах капитального строительства, соответствующее членство в СРО и допуски Ростехнадзора. Контракт заключен в соответствии с п. 4 Порядка осуществления заказчиками закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Новосибирской области у единственного поставщика, — пояснили муниципалитете. — Целесообразность закупки у единственного поставщика вызвана условиями предоставления межбюджетного трансферта федеральным бюджетом. В соответствии с ними необходимо заключить контракт до 1 июня 2022 года. Отсутствие контракта к этой дате привело бы к возврату межбюджетного трансферта в бюджет РФ. В этом случае провести ремонт несущих конструкций Октябрьского моста было бы невозможно, что могло создать угрозу чрезвычайной ситуации.

В мэрии подчеркнули, что ремонт будет выполняться без перекрытия движения в три этапа. Работы закончатся в 2024 году. Сумма затрат 2,2 млрд руб.

Напомним, конкурсная комиссия МКУ «Гормост» подвела итоги определения подрядчика выполнения работ по ремонту Октябрьского моста через Обь 13 мая. На конкурс была подана всего одна заявка. Комиссия признала определение подрядчика несостоявшимся и постановила заключить контракт с единственным участником закупки. Однако, вечером 13 мая проведение конкурса было приостановлено в связи с обращением в ФАС компании АО «Новосибирскавтодор». В жалобе, направленной заявителем, отмечалось, что заказчик нарушает права и законные интересы участника закупки. Компания запросила ФАС потребовать от заказчика привести документацию по ремонту Октябрьского моста в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также привести расчет начальной максимальной цены контракта в соответствие с проектной документацией.

В тендерной документации на госторгах сообщается, что ФАС в ходе внеплановой проверки обнаружила, что заказчик нарушил закон о контрактной системе и 20 мая выдала заказчику предписание привести извещение о проведении конкурса в соответствии с требованиями законодательства, а также сдвинуть сроки подачи заявок на 10 дней после вынесения решения.

Напомним, в начале мая компания «СпецТрансСтрой» стала победителем аукциона на выполнение строительно-монтажных работ и реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор». Объем контракта — 2 млрд рублей. Конкурентов на торгах у нее не было. Кроме того, она ведет строительство эстакады и автодороги, ведущей к установке класса MegaScience СКИФ в Кольцово, строит продолжение дороги по улице Мясниковой, которая соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева, а также выиграла тендер на строительство трамвайных путей до нового автовокзала. Кроме того, компания является подрядчиком станции метро «Спортивная».

Учредителями «СпецТрансСтрой» являются Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%). Ранее компания работала на рынке под именем ООО СК «Градопроект».

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