В последний день весны мэрия заключила контракт на ремонт Октябрьского моста

В телеграм-канале мэрии Новосибирска появилось сообщение о заключении контракта на капитальный ремонт Октябрьского моста. Заказчиком работ является МКУ «Гормост», подрядчиком — ООО «СпецТрансСтрой».
— Подрядчик имеет опыт исполнения контрактов на особо опасных объектах капитального строительства, соответствующее членство в СРО и допуски Ростехнадзора. Контракт заключен в соответствии с п. 4 Порядка осуществления заказчиками закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Новосибирской области у единственного поставщика, — пояснили муниципалитете. — Целесообразность закупки у единственного поставщика вызвана условиями предоставления межбюджетного трансферта федеральным бюджетом. В соответствии с ними необходимо заключить контракт до 1 июня 2022 года. Отсутствие контракта к этой дате привело бы к возврату межбюджетного трансферта в бюджет РФ. В этом случае провести ремонт несущих конструкций Октябрьского моста было бы невозможно, что могло создать угрозу чрезвычайной ситуации.
В мэрии подчеркнули, что ремонт будет выполняться без перекрытия движения в три этапа. Работы закончатся в 2024 году. Сумма затрат 2,2 млрд руб.
В тендерной документации на госторгах сообщается, что ФАС в ходе внеплановой проверки обнаружила, что заказчик нарушил закон о контрактной системе и 20 мая выдала заказчику предписание привести извещение о проведении конкурса в соответствии с требованиями законодательства, а также сдвинуть сроки подачи заявок на 10 дней после вынесения решения.
Напомним, в начале мая компания «СпецТрансСтрой» стала победителем аукциона на выполнение строительно-монтажных работ и реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор». Объем контракта — 2 млрд рублей. Конкурентов на торгах у нее не было. Кроме того, она ведет строительство эстакады и автодороги, ведущей к установке класса MegaScience СКИФ в Кольцово, строит продолжение дороги по улице Мясниковой, которая соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева, а также выиграла тендер на строительство трамвайных путей до нового автовокзала. Кроме того, компания является подрядчиком станции метро «Спортивная».
Учредителями «СпецТрансСтрой» являются Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%). Ранее компания работала на рынке под именем ООО СК «Градопроект».
Ранее редакция сообщала, что появилась информация о новых арестах в мэрии Новосибирска.
Фото из телеграм-канала мэрии Новосибирска
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