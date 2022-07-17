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В Линево подбирают участок для расширения производства резидента

  • 17/07/2022, 16:11
Автор:
новости Новосибирска
Речь идет о новых видах продукции, которые востребованы на рынке строительных материалов.

Для резидента ТОСЭР «Линево» ООО «ПК «ПрофильСталь» подбирается земельный участок, необходимого для расширения деятельности по производству сэндвич-панелей и профлиста. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам визита на площадку представителей Минэкономразвития.

— Администрация р.п. Линево организовала выезд на инвестиционную площадку, где представители ведомства и ООО «ПК «ПрофильСталь» посмотрели предлагаемый для реализации инвестиционного проекта земельный участок, уже построенные объекты газо-, водо- и электроснабжения, подъездные пути к инвестиционной площадке, — уточняется в сообщении.

Директор ООО «ПК «ПрофильСталь» Денис Панченко и его заместитель Евгений Ражев провели экскурсию по производственным помещениям компании и рассказали о перспективах расширения производства, в том числе — о новых видах продукции, которые в настоящее время востребованы на рынке строительных материалов.

На момент публикации материала редакции не удалось уточнить насколько компания планирует увеличить объем производства и за счет какой продукции.

В ТОСЭР «Линево» еще один резидент

В ТОСЭР «Линево» еще один резидент

Напомним, Министерство экономического развития Российской Федерации включило компанию «ПрофильСталь»  в число резидентов ТОСЭР «Линево» в феврале 2020 года.

В соответствии с бизнес-планом компания планировала реализовать на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционный проект «Создание завода по производству изделий и профилей, выполненных с помощью холодной штамповки и гибки». Общий объем инвестиций в проект в ценах 2020 года оценивался в 20 млн рублей, инвестор планировал создать 23 новых рабочих места.

Выход на полную проектную мощность планировалось осуществить в 2021 году.

Администрация поселка также выдала технические условия по подключению к сетям инженерной инфраструктуры, необходимые для разработки проектно-сметной документации, еще двум компаниям: ООО «Галлант» и ООО «Сибтехфарм». 20 мая 2022 года заключен муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги  до инвестиционной площадки. Определены дальнейшие задачи муниципалитета по организации взаимодействия с ресурсными организациями по вопросам, связанным с подключением к сетям газоснабжения и электроснабжения.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области планируют создать «Экотехнопарк».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес


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