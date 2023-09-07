В местах массового отдыха туристов будут устанавливать контейнерные площадки для мусора

— На территории Новосибирской области расположено около 7 тыс рек. Только в границах города протяженность реки Обь составляет 150 км. При этом подавляющее число мест отдыха по берегам, на территории лесного фонда вблизи водных объектов, не организовано, в том числе, нет обустроенных площадок для сбора отходов. Как результат, самая большая проблема таких территорий — появление свалок и захламление их мусором, сообщил на заседании комиссии по экологии регионального парламента министр природных ресурсов Евгений Шестернин.

Он отметил, что 131-ФЗ дает право создать условия для устранения этой проблемы. В частности, в ведомстве начали работу над формированием реестра мест неорганизованного отдыха граждан на берегах водных объектов: не там, где власть рисует эти площадки в кабинетах, а там, где люди реально отдыхают. Идет работа по уборке мусора с привлечение студентов, общественных организаций.

— Следующим шагом должно стать размещение контейнерных площадок и установка самих контейнеров и бункеров, заключение с регоператором договоров на вывоз мусора из мест высокой туристической нагрузки. Сейчас ни одной контейнерной площадки в лесном массиве, прилегающем к Оби нет, так как эта территория не является предметом договорных отношений между муниципалитетом и хозяйствующим субъектом.

Сейчас разработается план-график обследования береговой полосы водных объектов, — добавил министр.

В качестве примера он привел деятельность общественной организации «Зеленый стандарт» в Караканском бору, благодаря которой количество свалок в зеленом массиве значительно уменьшилось.

Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова признала, что в городе много неорганизованных мест отдыха граждан, так как люди не хотят платить за въезд на организованные площадки, либо просто не хотят ехать до них. Одной из самых актуальных проблем этого лета стала территория бывшего ЗЖБИ на Шлюзах, на которую был открыт свободный вход.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области готовы давать гранты на уборку популярных мест отдыха после туристов.