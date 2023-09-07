«Остров Кораблик в Новосибирске нужно сдать в аренду» —Евгений Шестернин

—Ярким примером работы по очистке берегов водоемов Новосибирска от мусора является совместная работа экологов и общественников на маршруте до острова Кораблик. На теплоходе на остров вывозят людей, высаживают и они работают, —рассказал на заседании комиссии по экологии регионального парламента министр природных ресурсов Евгений Шестернин.

Министр сообщил, что не понимает почему ответственность за сохранность чистоты и порядка на этом острове возложена на администрацию Первомайского района, которая не имеет отношения ни к острову, ни к бизнесу, который возит людей на этот остров.

— Те люди, которые собирают по 500 рублей за прокат на теплоходе до острова Кораблик, ответственности (За загрязнение острова бытовыми отходами. — Ред.) никакой не несут, — подчеркивает Шестернин. — Сейчас острота проблемы с загрязнением острова отходами снята, на острове поставлены контейнерные площадки для мусора, мусорные ящики. Но это временная ситуация. Если не строить договорные отношения по аренде данного участка, это будут эпизодические субботники с помощью волонтеров.

Напомним, перевозки пассажиров к острову Кораблик уже много лет осуществляет компания «Речфлот». Маршрут «Речной вокзал – Бугринская роща – остров Кораблик» обычно стартует в мае.

Ранее редакция сообщала, что напротив острова Кораблик в Новосибирске начнется массовое жилищное строительство.