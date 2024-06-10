Это не последнее ужесточение ЦБ

— Как показывает опыт, это не последнее ужесточение требований ЦБ к МФО. Исходя из того, что, по данным ЦБ, после установления МПЛ в 2023 году доля на заемщиков, которые направляют на платежи более половины дохода, снизилась, программа продолжится.

По мнению регулятора, снижение закредитованности населения способствует «оздоровлению» финансового сектора экономики и делает его более стабильным.

По нашим оценкам, у этого явления есть еще одна сторона: ужесточения учат клиентов правильно пользоваться кредитными продуктами в рамках новой реальности. Если раньше у клиента была возможность брать одновременно сразу несколько займов в разных организациях, то теперь такая возможность для части заемщиков исчезнет.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера