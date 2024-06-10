Рекламодателям

Это не последнее ужесточение ЦБ

  • 10/06/2024, 15:32

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»):

Это не последнее ужесточение ЦБ— Как показывает опыт, это не последнее ужесточение требований ЦБ к МФО. Исходя из того, что, по данным ЦБ, после установления МПЛ в 2023 году доля на заемщиков, которые направляют на платежи более половины дохода, снизилась, программа продолжится.

По мнению регулятора, снижение закредитованности населения способствует «оздоровлению» финансового сектора экономики и делает его более стабильным.

По нашим оценкам, у этого явления есть еще одна сторона: ужесточения учат клиентов правильно пользоваться кредитными продуктами в рамках новой реальности. Если раньше у клиента была возможность брать одновременно сразу несколько займов в разных организациях, то теперь такая возможность для части заемщиков исчезнет.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

22

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


0
0

Изменения по своему потенциалу сравнимы с увеличением ключевой ставки ЦБ

Изменения по своему потенциалу сравнимы с увеличением ключевой ставки ЦБ

Никита Коточигов, директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» (входит в группу Denum):
Новые ужесточения ожидаем в 2025 году

Новые ужесточения ожидаем в 2025 году

Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит» («ДоброЗайм»):
В МФО усилится переток отказного трафика из банков

В МФО усилится переток отказного трафика из банков

Это будет следствием очередного ужесточения требований к кредитованию физлиц.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска