— На ужесточение МПЛ накладывается возможное ограничение по среднемесячным платежам. Формально эта история стартует 1 июля. Эффект этого ограничения на МФО будет гораздо более сильным, чем МПЛ. Если сейчас МФО может обращаться только в одно квалифицированное БКИ, то с 1 июля МФО будут обязаны обращаться во все четыре. А значит, вырастет номинальная долговая нагрузка на клиентов. Как это реально работает? Если сейчас МФО обращается в одно БКИ и видит долговую нагрузку на клиента, то, обратившись во все четыре БКИ, они увидят совсем другое количество займов и совсем другую долговую нагрузку.

Я думаю, что если в третьем квартале будут ужесточены МПЛ, а с 1 июля вступит в силу требование обращаться во все БКИ для оценки закредитованности клиента, то дальнейшего регуляторного давления уже не последует. Как минимум до конца года. Уже обозначенные меры и без того серьезно усложнят жизнь МФО.

По нашей оценке, предложенные изменения по своему потенциалу сравнимы с увеличением ключевой ставки ЦБ. Прямое следствие — охлаждение экономики, потому что затронет всех тех, кто пользуется кредитными ресурсами.

В целом, меры, принимаемые ЦБ, окажут охлаждающее влияние на рынок потребительского кредитования. Регулятор и не скрывает, что ставит перед собой такую задачу и последовательно ее реализует.

Фото предоставлено компанией МФК «МигКредит», из личного архива спикера