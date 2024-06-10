Рекламодателям

Изменения по своему потенциалу сравнимы с увеличением ключевой ставки ЦБ

  • 10/06/2024, 15:32

Никита Коточигов, директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» (входит в группу Denum):

Изменения по своему потенциалу сравнимы с увеличением ключевой ставки ЦБ— На ужесточение МПЛ накладывается возможное ограничение по среднемесячным платежам. Формально эта история стартует 1 июля. Эффект этого ограничения на МФО будет гораздо более сильным, чем МПЛ. Если сейчас МФО может обращаться только в одно квалифицированное БКИ, то с 1 июля МФО будут обязаны обращаться во все четыре. А значит, вырастет номинальная долговая нагрузка на клиентов. Как это реально работает? Если сейчас МФО обращается в одно БКИ и видит долговую нагрузку на клиента, то, обратившись во все четыре БКИ, они увидят совсем другое количество займов и совсем другую долговую нагрузку.

Я думаю, что если в третьем квартале будут ужесточены МПЛ, а с 1 июля вступит в силу требование обращаться во все БКИ для оценки закредитованности клиента, то дальнейшего регуляторного давления уже не последует. Как минимум до конца года. Уже обозначенные меры и без того серьезно усложнят жизнь МФО.

По нашей оценке, предложенные изменения по своему потенциалу сравнимы с увеличением ключевой ставки ЦБ. Прямое следствие — охлаждение экономики, потому что затронет всех тех, кто пользуется кредитными ресурсами.

В целом, меры, принимаемые ЦБ, окажут охлаждающее влияние на рынок потребительского кредитования. Регулятор и не скрывает, что ставит перед собой такую задачу и последовательно ее реализует.

Фото предоставлено компанией МФК «МигКредит», из личного архива спикера

36

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


0
0

Мнение эксперта

Это не последнее ужесточение ЦБ

Это не последнее ужесточение ЦБ

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»):
Новые ужесточения ожидаем в 2025 году

Новые ужесточения ожидаем в 2025 году

Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит» («ДоброЗайм»):
В МФО усилится переток отказного трафика из банков

В МФО усилится переток отказного трафика из банков

Это будет следствием очередного ужесточения требований к кредитованию физлиц.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска