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Власти Великобритании исключают Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле

  • 15/03/2022, 18:14
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Власти Великобритании исключают Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле
И вводят тариф 35% на ввоз в страну товаров из России, в том числе меди и водки.

В заявлении указывается, что речь идет о «первоначальном перечне товаров стоимостью £900 млн ($1,1 млрд)», сообщает ТАСС.

— Наименования этой продукции были отобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании: железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, пищевые отходы, напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус, стекло и посуда из стекла, злаки, семена масленичных культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожа животных и искусственная кожа, корабли и белая рыба, —отмечается в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что установление нового тарифа будет закреплено на законодательном уровне на следующей неделе. При этом британские власти уточнили, что также исключают Белоруссию из режима наибольшего благоприятствования.

Кроме того, правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт предметов роскоши в Россию. Власти Соединенного Королевства не стали публиковать полный перечень товаров, которые подпадут под ограничения, однако указали, что мера, «вероятно, затронет люксовые автомобили, одежду и произведения искусства». Мера вводится в координации с другими государствами, входящими в Группу семи (Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц и целых секторов экономики.

Фото: pixabay.com — 12019

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина торговля санкции


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