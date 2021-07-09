Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

— Хочу вслед за губернатором повторить: я никак не могу комментировать действия, которые проводятся в рамках избирательной кампании. Это полномочия избирательной комиссии, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать заявления ряда кандидатов в депутаты Госдумы о его отзыве с поста градоначальника. — Кто-то для себя выбрал такой ход избирательной кампании в Госдуму. Наверное, можно действовать и так. Это вопрос политической культуры.

Напомним, вчера во время пресс-подхода на сессии регионального парламента губернатор отказался комментировать инициативу ряда новосибирских политиков.

До этого о поддержке инициативы по отставке мэра заявила депутат Заксобрания Дарья Карасева. Партия «Новые люди» решила ее выдвинуть в Госдуму восьмого созыва.

— Я устала слушать о причинах того, почему в городе плохие дороги, и присоединяюсь к Игорю Украинцеву, который инициировал вашу отставку. Мы не намерены терпеть такое отношение к городу, — эмоционально заявила Карасева.

Анатолий Локоть отметил, что в период избирательной кампании происходит обострение политических баталий. В том числе таким способом.

— Я обращаюсь к вам за поддержкой, прошу помощи. Учитывая ваш большой интерес к проблемам, которые существуют в Новосибирске, присоединяйтесь к их решению, — предложил он Карасевой.

Напомним, депутат горсовета, представляющий объединение «Лига эффективности» и партию «Зеленых», Игорь Украинцев заявил, что инициирует отставку мэра Новосибирска в конце июня на заседании сессии. По его словам «город превращается в вонючую деревню». Депутат также призвал Локтя извиниться за это перед жителями.

Позже его поддержал депутат Заксобрания Илья Поляков.

— Я разделяю беспокойство Игоря Украинцева из-за стремительной деградации управления городом. Коллеги в Заксобрании на заседании комитета по бюджету назвали дороги Новосибирска «позором Новосибирской области». Такими темпами дальше — и нам будет стыдно принимать гостей Молодежного чемпионата мира-2023. Нужны срочные и существенные перемены. Поэтому я бы подписался под инициативой вынести на референдум вопрос о досрочной смене мэра. А вы? — обратился Поляков к своим подписчикам в Facebook.

Поляков является председателем совета директоров ГК «Стрижи», а Игорь Украинцев представляет интересы этой компании. У застройщика в последние 2 года возникало много разногласий с мэрией Новосибирска по расселению ветхого и аварийного жилья, по реализации масштабного инвестиционного проекта на Плановой, а также по сдаче детского сада. Компания подавала иск в суд на мэра о защите репутации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в сентябре 2021 года.