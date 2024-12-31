В Новосибирске резко подорожала пицца

Специалисты сервиса Quick Resto изучили цены на любимые виды пиццы в Новосибирске и пришли к выводу, что стоимость этого традиционного итальянского блюда за прошедший год заметно выросла.

Сравнив медианные цены на пять популярных видов пиццы в декабре 2023 и 2024 года, аналитики выяснили, что больше всего подорожала «Маргарита» — на 15% и теперь в городе в среднем ее можно купить за 521 рубль. Пицца «Четыре сыра» прибавила в цене 11% и достигла 668 рублей за кружок. «Пепперони» стала дороже на 6% и теперь в среднем стоит 500 рублей. «Гавайская» выросла в цене на 14%, до 506 рублей. Интересно, что меньше всего прибавил в цене кружок «Мясной» пиццы, ставший дороже на 7% и достигший 672 рублей.

Подорожание пиццы специалисты сервиса связывают с ростом цен на ингредиенты. По данным Quick Resto, закупочные цены на куриное филе выросли на 39%, на оливковое масло — на 31%, на соль — на 30%, сыры подорожали на 25-29%, а мука — на 13%.

Напомним, за прошедший год в Новосибирске подорожали практически все продукты из привычной для горожан потребительской корзины. Но больше всего поднялись цены на сливочное масло, икру лососевых рыб и картофель. Безусловным рекордсменом по росту цен стало сливочное масло. На начало текущего года один килограмм этого продукта стоил 884 рубля. К середине ноября его средняя цена достигла 1217 рублей, а к 16 декабря поднялась до 1259 рублей.

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