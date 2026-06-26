Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

На инвестиционном совете Новосибирской области глава регионального управления Росреестра Светлана Рягузова анонсировала запуск в ближайшее время нового ресурса, с которым будет работать ведомство.

— Сегодня с помощью беспилотников, накладывая на карту земельные участки, мы видим не только некорректное разрешенное использование, но и изменения. Например, когда мы приобретаем земельный участок, то редко приглашаем кадастрового инженера и просим показать, где стоит дом, забор, соответствуют ли они нормам и правилам. В ближайшее время появится такой ресурс, который по типу камер на дорогах будет фотографировать все нарушения и рассылать на Госуслуги для выплаты штрафов, — заявила Рягузова.

Она подчеркнула, что тема очень сложная, так как в регионе большое количество объектов недвижимости, которые не соответствуют документации по границам земельных участков, расположению объектов капитального строительства.

— В связи с новой выявленной информацией возможно изменения кадастровой стоимости. Поэтому на земельных участках и с объектами недвижимости необходимо навести порядок, — подчеркнула глава регионального управления Росреестра.

Ранее отмечалось, что законопроект, расширяющий применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля, может вступить в силу в 2027 году.

Напомним, в Новосибирске управление Росреестра в 2025 году провело 50 полетов с использованием беспилотного летательного аппарата, обследовано 11 600 земельных участков общей площадью 4391 гектар. Полеты проводились над территориями города Новосибирска, а также Новосибирского, Колыванского, Мошковского, Черепановского, Тогучинского, Чистоозерного районов Новосибирской области. Наиболее частым нарушением, обнаруженным во время полетов, стало самовольное занятие земли. В этом году, как поясняли в управлении редакции Infopro54, планируется провестине менее 50 полетов. В плане обследования Новосибирский район: Плотниковский, Раздольненский, Новолуговской и Боровской сельсоветы, а также рабочий поселок Краснообск и Краснозерский район.

Стоит отметить, что Росреестр в целом активно развивает цифровую платформу, в которой отображается все больше актуальных данных об объектах недвижимости и земельных участках, расположенных не только в Новосибирске, но и в районах области. В регионе ей уже пользуются органы власти, выявляя объекты, на которые не оформлено право собственности и которые не облагаются налогом. Сервис также позволяет выявить земли и участки, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот, в том числе, предложив инвесторам. Еще одно направление — выявление несоответствия фактического использования земельных участков разрешенному.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор Андрей Травников поручил профильным министерствам усилить работу с Росреестром в этом направлении.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе регулярно пополняется список земель для развития туристических проектов.