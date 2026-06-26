Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Собранная беспилотниками информация также будет использоваться для определения объектов, которые не зарегистрированы в собственности, и для налогообложения

На инвестиционном совете Новосибирской области глава регионального управления Росреестра Светлана Рягузова анонсировала запуск в ближайшее время нового ресурса, с которым будет работать ведомство.

— Сегодня с помощью беспилотников, накладывая на карту земельные участки, мы видим не только некорректное разрешенное использование, но и изменения. Например, когда мы приобретаем земельный участок, то редко приглашаем кадастрового инженера и просим показать, где стоит дом, забор, соответствуют ли они нормам и правилам. В ближайшее время появится такой ресурс, который по типу камер на дорогах будет фотографировать все нарушения и рассылать на Госуслуги для выплаты штрафов, — заявила Рягузова.

Она подчеркнула, что тема очень сложная, так как в регионе большое количество объектов недвижимости, которые не соответствуют документации по границам земельных участков, расположению объектов капитального строительства.

— В связи с новой выявленной информацией возможно изменения кадастровой стоимости. Поэтому на земельных участках и с объектами недвижимости необходимо навести порядок, — подчеркнула глава регионального управления Росреестра.

Ранее отмечалось, что законопроект, расширяющий применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля, может вступить в силу в 2027 году.

Напомним, в  Новосибирске управление Росреестра в 2025 году провело 50 полетов с использованием беспилотного летательного аппарата, обследовано 11 600 земельных участков общей площадью 4391 гектар. Полеты проводились над территориями города Новосибирска, а также Новосибирского, Колыванского, Мошковского, Черепановского, Тогучинского, Чистоозерного районов Новосибирской области. Наиболее частым нарушением, обнаруженным во время полетов, стало самовольное занятие земли. В этом году, как поясняли в управлении редакции Infopro54, планируется провестине менее 50 полетов. В плане обследования Новосибирский район: Плотниковский, Раздольненский, Новолуговской и Боровской сельсоветы, а также рабочий поселок Краснообск и Краснозерский район.

Стоит отметить, что Росреестр в целом активно развивает цифровую платформу, в которой отображается все больше актуальных данных об объектах недвижимости и земельных участках, расположенных не только в Новосибирске, но и в районах области. В регионе ей уже пользуются органы власти, выявляя объекты, на которые не оформлено право собственности и которые не облагаются налогом. Сервис также позволяет выявить земли и участки, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот, в том числе, предложив инвесторам. Еще одно направление — выявление несоответствия фактического использования земельных участков разрешенному.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор Андрей Травников поручил профильным министерствам усилить работу с Росреестром в этом направлении.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе регулярно пополняется список земель для развития туристических проектов

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Росреестр земельный контроль беспилотник

1 402
1
0
Предыдущая статья
«Теряем управляемость»: в Новосибирске потребовали провести инвентаризацию муниципальной собственности
Следующая статья
Новосибирские фермеры предлагают заключать годовые контракты с сетями

Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Автор: Артем Рязанов

Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня, но окончательное решение по датам остаётся за образовательными учреждениями — они могут скорректировать сроки с учётом погоды, эпидемиологической ситуации и других местных условий.

Ведомство предлагает сделать торжества патриотичнее: включить в программу поднятие флага, исполнение гимна, напутствия педагогов, выступления выпускников и традиционный вальс. При этом формат мероприятий для девятиклассников, как правило, более скромный, чем для одиннадцатиклассников, но строится по схожей схеме.

Читать полностью

Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Автор: Юлия Данилова

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%). Ранее аналитическая служба компании FinExpertiza отмечала, что в 2024 году в стране был зафиксирован самый высокий коэффициент финансовой зависимости бизнеса за последние четыре года.

Наиболее финансово независимые предприятия по итогам 2025 года работают в Республике Алтай (заемные средства составляют 17,2% капитала, годом ранее — 30,5%), в Омской области (35,1%, ранее — 35,2%), а также в Иркутской области (37,7%, ранее —32,3%).

Читать полностью

Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

Читать полностью

Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число восьми регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 2,33 млрд рублей.

Всего федеральные власти списывают долги на общую сумму 48,1 млрд рублей. Наибольшую сумму спишут Московской области — 30,48 млрд рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 5,62 млрд рублей. На третьем — Нижегородская область, которой простят 4,91 млрд рублей. Кроме того, в список вошли Волгоградская, Новгородская, Рязанская и Челябинская области.

Читать полностью

В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Автор: Юлия Данилова

Объём валового сбора лекарственных трав в Сибирском федеральном округе в 2026 году может вырасти на 8 % до 3,1 тысяч тонн. Об этом заявили эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка. Для сравнения, 2025 году сбор составил 2,82 тысяч тонн. В стране в целом было заготовлено 6,66 тысяч тонн (рост на 22,3% к 2024 году). На Сибирь уже приходится 43,2 % от всего объёма лекарственных трав, собранных в стране.

— Вскоре каждая вторая пачка лекарственного чая или настойки в России может быть произведена из лекарственных трав, выращенных в Сибири. Реализация инвестиционных проектов в этом направлении позволит нарастить объёмы производства и увеличить экспорт, — уверен Олег Князьков, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

Читать полностью

Власти рассказали, как в Новосибирске отметят 133‑летие города

Автор: Артем Рязанов

В День города, 28 июня, праздничные программы пройдут сразу в нескольких парках Новосибирска, а главной точкой притяжения традиционно станет площадь Ленина: на Красном проспекте развернут семь «перекрёстков» с демонстрацией достижений города.

На Михайловской набережной с 13:00 до 22:00 пройдет фестиваль «День молодежи — 2026». Программа включает спортивные, творческие и музыкальные мероприятия. Центральным событием станет Фестиваль уличной культуры с соревнованиями по кикскутингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и танцам.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Бизнес Финансы

Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Финансы

Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Промышленность

Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Власть Экономика

Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Бизнес

В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Общество

Власти рассказали, как в Новосибирске отметят 133‑летие города

Бизнес

Новосибирские фермеры предлагают заключать годовые контракты с сетями

Бизнес Власть Общество

Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

Бизнес Власть Общество

«Теряем управляемость»: в Новосибирске потребовали провести инвентаризацию муниципальной собственности

Город Культура Общество

«Идеальное время для диалога с искусством»: где в Новосибирске скрыться от жары и культурно обогатиться

Бизнес Право&Порядок

Директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест

Бизнес Общество

Новосибирская область вошла в десятку самых креативных регионов России

Авто Власть Общество

В Новосибирске сгорели уже 115 автомобилей

Право&Порядок

Налоговики в Новосибирске годами продавали данные, являющиеся налоговой тайной

Общество

В App Store у новосибирцев исчезли приложения VK и Одноклассники

Бизнес Власть

Тариф на размещение сетей электросвязи снизили в Новосибирской области

Финансы

Российские банки увеличили выдачи кредитов на рефинансирование

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности