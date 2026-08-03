Симулятор дронов опробовали в Новосибирске

В Новосибирске на базе военно-патриотического движения «Защитник» ветераны СВО опробовали симулятор «Аэросим». Организаторами выступили Лига компьютерного спорта «Квазар» и региональная Федерация компьютерного спорта. Участникам предстояло не просто соревноваться в скорости, а выполнять пять прикладных миссий.

Сценарии включали поиск условных террористов в многоэтажном здании, уничтожение техники противника ночью, перехват вражеского самолета дроном-камикадзе, разгром базы условного врага и доставку медикаментов в труднодоступный район. Каждое задание требовало от пилотов самостоятельной навигации — в симуляторе нет подсказок в виде стрелок.

Как сообщает издание Om1 Новосибирск, победитель турнира, служивший в мотострелковом полку и прошедший Авдеевку и Покровск, высоко оценил практическую направленность заданий. По его словам, симулятор близок к реальному управлению дронами, но при этом лишен «аркадности».

Судья Иван Харченко отметил, что бойцы виртуозно управляли дронами в сложном режиме. Их стиль отличался выверенностью и спокойствием, а на каждый сценарий уходило не больше минуты. Организаторы подчеркнули, что подобные форматы помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни и применять боевой опыт в обучении новых операторов БПЛА.

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