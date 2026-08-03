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Симулятор дронов опробовали в Новосибирске

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Участники СВО проверили навыки пилотирования в реалистичных миссиях

В Новосибирске на базе военно-патриотического движения «Защитник» ветераны СВО опробовали симулятор «Аэросим». Организаторами выступили Лига компьютерного спорта «Квазар» и региональная Федерация компьютерного спорта. Участникам предстояло не просто соревноваться в скорости, а выполнять пять прикладных миссий.

Сценарии включали поиск условных террористов в многоэтажном здании, уничтожение техники противника ночью, перехват вражеского самолета дроном-камикадзе, разгром базы условного врага и доставку медикаментов в труднодоступный район. Каждое задание требовало от пилотов самостоятельной навигации — в симуляторе нет подсказок в виде стрелок.

Как сообщает издание Om1 Новосибирск, победитель турнира, служивший в мотострелковом полку и прошедший Авдеевку и Покровск, высоко оценил практическую направленность заданий. По его словам, симулятор близок к реальному управлению дронами, но при этом лишен «аркадности».

Судья Иван Харченко отметил, что бойцы виртуозно управляли дронами в сложном режиме. Их стиль отличался выверенностью и спокойствием, а на каждый сценарий уходило не больше минуты. Организаторы подчеркнули, что подобные форматы помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни и применять боевой опыт в обучении новых операторов БПЛА.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске тестируют дрон-детектор колорадского жука.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : компьютерный спорт ветераны СВО беспилотник

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Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

Автор: Юлия Данилова

На инвестиционном совете Новосибирской области глава регионального управления Росреестра Светлана Рягузова анонсировала запуск в ближайшее время нового ресурса, с которым будет работать ведомство.

— Сегодня с помощью беспилотников, накладывая на карту земельные участки, мы видим не только некорректное разрешенное использование, но и изменения. Например, когда мы приобретаем земельный участок, то редко приглашаем кадастрового инженера и просим показать, где стоит дом, забор, соответствуют ли они нормам и правилам. В ближайшее время появится такой ресурс, который по типу камер на дорогах будет фотографировать все нарушения и рассылать на Госуслуги для выплаты штрафов, — заявила Рягузова.

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Регламент выдачи разрешений на полеты дронов над Новосибирском согласовали в мэрии

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Предыдущий регламент, действовавший с конца 2023 года, утратил силу.

Отвечать за предоставление услуги будет управление мэрии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

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По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Автор: Юлия Данилова

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

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Заброшенные земельные участки новосибирцев будут продавать на торгах

Автор: Юлия Данилова

С начала 2025 года в Новосибирской области частным собственникам и юрлицам выдано 349 предостережений в связи с выявлением признаков захламленных земельных участков. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, сообщила руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

По ее словам, часть нарушений выявляется с помощью беспилотников, которые проводят обследования земельных участков. О части сообщают соседи, которые недовольны заросшими участками рядом со своими дачами и огородами, в том числе и из-за риска возникновения пожаров. По ее словам, в последнее время количество сообщений от граждан, которые поступают в Росреестр, увеличивается.

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В Новосибирске запретили полеты беспилотников с 1 до 15 сентября

Автор: Артем Рязанов

Департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска запретил полёты БПЛА. Губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на заседаниях антитеррористических комиссий подчеркнули важность обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных новому учебному году и единому дню голосования.

— Во время проведения мероприятий с 01.09.2025 по 15.09.2025 в городе Новосибирске запрещено запускать беспилотные летательные аппараты. Решение принято в целях антитеррористической защищенности населения, —  говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

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В Новосибирске резко увеличилось количество производителей беспилотников

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в десятку ведущих регионов России по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила Корпорация МСП. Причем количество компаний, которые производят дроны, за минувших год в регионе резко увеличилось. Для сравнения, на 1 июля 2024 года в Новосибирске работало 11 производителей БПЛА, на 1 июля 2025 года — 17 (+54%). В России работает 607 предприятий (+15%), доходность отрасли выросла за год с 45 до 77 млрд рублей.

На данный момент в Новосибирской области производится 3% от всех дронов, которые выпускаются в стране.

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