В НГУ установили возраст мумии саблезубого котенка

В 2020 году в Якутии были обнаружены останки саблезубой кошки в мумифицированном состоянии. Это открытие стало уникальным, поскольку ранее подобные находки встречались только в Северной Америке.

В вечной мерзлоте сохранилась передняя часть туловища, две лапы с когтями, тазовые кости и внутренние органы саблезубого котенка. Как установили ученые, он погиб в три месяца по неизвестной причине.

— Радиоуглеродный возраст, полученный методом ускорительной масс-спектрометрии, оказался равным 31808±367 лет, что по калибровке для объектов северного полушария IntCal 20, доступной в программе OxCal 4.4, дает период жизни кота 35 – 37 тысяч лет назад», — прокомментировала Екатерина Пархомчук, директор ЦКП «УМС НГУ-ННЦ».

В Новосибирском государственном университете сообщили, что специалисты впервые в истории палеонтологии смогли воссоздать облик вымершего 10 тысяч лет назад существа, не имеющего аналогов в современной фауне. Это было сделано не по костным останкам, а путём прямого наблюдения.

В настоящее время мумия детёныша хранится в Академии наук Республики Саха (Якутия).

Образцы шерсти животного были переданы для изучения в центр коллективного пользования ускорительной масс-спектромии Новосибирского государственного университета. Результаты исследования уникальной палеонтологической находки, проведённого учёными НГУ, были опубликованы в журнале Scientific reports (Nature group).

Ранее редакция сообщала о том, что ученые провели анализ болотного газа на ускорительном масс-спектрометре в Новосибирске.