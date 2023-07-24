В Новосибирске 12-летняя девочка повисла на балконе

Повисшую на балконе 5 этажа девочку заметили новосибирцы вечером 23 июля. Они позвонили на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Спасатели прибыли на адрес в течении 5-ти минут, говорится в группе МАСС ВКонтакте.

Ребенка успели затащить сотрудники полиции.

— Как выяснилось двое детей 2011 г.р. остались дома одни и одна девочка закрыла другую на балконе. Девочка решила перелезть на соседний балкон, но не смогла и повисла на балконе, — говорится в сообщении.

По счастливой случайности ребенку удалось удержаться и не упасть.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске спасатели сняли школьницу с ограждения Октябрьского моста.