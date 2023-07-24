Осталась неделя: еще можно успеть стать участником главного журналистского конкурса Сибири

В 2023 году центральной темой конкурса стал «ЗаПРОс на справедливость». Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев впервые за историю проекта учредил номинацию «ПРО Родину». К рассмотрению принимаются истории о героической доблести и отваге воинов сибиряков – солдат, офицеров армии и флота, Росгвардии, сотрудников спецслужб и силовых структур, казаков, добровольцев, участвующих в специальной военной операции, которые мужественно выполняют поставленные задачи по ликвидации неонацизма; военных врачей, фельдшеров и санинструкторов, спасающих жизни бойцов в госпиталях и на линии фронта; о беспримерных трудовых подвигах железнодорожников и водителей, строителей, которые возводят укрепления и восстанавливают гражданские объекты, рабочих и инженеров оборонных заводов.

Сибирские журналисты могут представить на суд жюри публикации о вкладе региона в восстановление мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии; о мерах государственной поддержки по оказанию адресной, персональной помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранов специальной военной операции; реализации волонтерских проектов внутри страны и на линии боевого соприкосновения; патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения; гражданских инициативах, направленных на поддержку участников СВО. Отметим, что представить работы в номинации «ПРО Родину» могут участвовать не только авторы, но и журналистские коллективы печатных, электронных и районных СМИ.

Традиционно для участников главного журналистского соревнования Сибири открыты номинации «ЭкономикаПРО», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРО спорт», «Герой нашего времени», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник».

В восемнадцатом сезоне проекта дебютировала номинация «ПРОфессиональный взгляд». Представители медиасообщества имеют возможность презентовать собственный опыт и видение использования инновационных технологий создания контента, а именно применение в своей работе инструментов больших данных, инфографики и нейросетей. В номинацию принимаются примеры графических, видео и текстовых материалов, созданных с использованием цифровых технологий, и аналитические работы – описание творческого процесса Студенты факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа по-прежнему могут попробовать свои силы в проекте «Сибирь.ПРО», в этом году такие работы также представлены в номинации «ПРОфессиональный взгляд». На конкурс принимаются статьи, а также видео- и аудио сюжеты начинающих журналистов, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех номинаций проекта. Специальный приз в этой номинации – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС – вручит многолетний партнер проекта региональный информационный центр ИТАР-ТАСС.

В прошлом году конкурс «Сибирь.ПРО» состоялся в семнадцатый раз. За годы работы он приобрел широкую известность и репутацию независимого и объективного проекта, в котором приняли участие более четырёх тысяч авторов печатных изданий, журналистов электронных СМИ и информационных агентств. Начиная с 2006 года в составе жюри работали около 200 человек, на суд экспертов было представлено более 11000 журналистских работ в 65 номинациях. Финал восемнадцатого сезона проекта по традиции пройдет осенью в рамках «Сибирской медиа-недели».