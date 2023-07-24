В Новосибирске спасатели сняли школьницу с ограждения Октябрьского моста

В воскресенье, 23 июля, в Ленинском районе Новосибирска заметили девочку за оградой Октябрьского моста. Очевидцы вызвали спасателей, сообщили в группе «Спасатели МАСС» ВКонтакте.

—За ограждением стоит 14-летняя девочка. Сопроводили в аварийно-спасательный автомобиль, провели профилактическую беседу, — рассказали в службе.

Подростка передали сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи.

Ранее редакция сообщала, что мужчина из Куйбышева спас мальчика, которого унесло течением на надувной лодке.