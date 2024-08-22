В Новосибирске арестовали экс-главу СБ управления транспортной полиции по СФО

В Новосибирске суд избрал меру пресечения бывшему начальнику отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по СФО. Максима Краснова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
С ходатайством в суде выступил следователь 5-го СУ СК РФ. Заседание прошло в закрытом режиме.
— Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Максиму Краснову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 21 октября 2024 года, — сообщили в Железнодорожном районном суде.
Как сообщил источник НГС, уголовное преследование Максима Краснова связано с показаниями экс-начальника отдела ЭБиПК МВД по Новосибирску Андрея Хомина, который сам является фигурантом уголовного дела о взятничестве. Якобы несколько лет назад Краснов пообещал за гонорар Хомину получить должность в транспортной полиции. Хомин деньги передал, но обещание не выполнил.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался судебный процесс над бывшим заместителем начальника УМВД Новосибирска Александром Захаровым. Полицейскому вменяют два эпизода мошенничества, связанных с владельцем подпольного казино.
Источник фото: Управление Судебного департамента в НСО
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