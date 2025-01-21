Очередь на капремонт в Новосибирской области могут перетасовать

Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области в декабре 2024 года направил собственникам помещений в 1565 многоквартирных домах предложение о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома. В бюджете области на эти цели предусмотрено 35 млн рублей.

— В 2025 году в регионе начнется реализация мероприятий по техническому обследованию домов в соответствии с поправками в Жилищный кодекс РФ, которые вступили в силу 1 сентября 2024 года. Это позволит скорректировать очередность и повысить эффективность проведения капитального ремонта многоквартирных домов, — пояснили в фонде.

Ранее МинЖКХ области сообщала, что по результатам обследования будут приняты решения по переносу конкретных видов работ либо на более ранние, либо на более поздние сроки, исходя из реальной потребности в проведении капитального ремонта. Ранее сроки капремонта устанавливались на основании информации технических паспортов многоквартирных домов.

По данным фонда модернизации ЖКХ, в 2024 году в Новосибирской области отремонтировали 422 жилых здания, из них 366 в Новосибирске. В общей сложности на объектах были выполнены 687 видов работ на 3,26 млрд рублей. Из плана 2025 года законтрактовано 383 вида работ, из которых 67 — уже выполнены. Общий объем работ в 2025 году планируется на уровне 2024 года. Перед Новосибирском на 2025 год первоначально ставили задачу капитально отремонтировать 1667 домов. В мэрии заявили, что эта задача невыполнима.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в 2025 году вырос почти на 25 процентов в Новосибирской области.