Рекламодателям

Очередь на капремонт в Новосибирской области могут перетасовать

  • 21/01/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Очередь на капремонт в Новосибирской области могут перетасовать
Более 1500 домов региона ждет техобследование

Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области в декабре 2024 года направил собственникам помещений в 1565 многоквартирных домах предложение о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома. В бюджете области на эти цели предусмотрено 35 млн рублей.

— В 2025 году в регионе начнется реализация мероприятий по техническому обследованию домов в соответствии с поправками в Жилищный кодекс РФ, которые вступили в силу 1 сентября 2024 года. Это позволит скорректировать очередность и повысить эффективность проведения капитального ремонта многоквартирных домов, — пояснили в фонде.

Ранее МинЖКХ области сообщала, что по результатам обследования будут приняты решения по переносу конкретных видов работ либо на более ранние, либо на более поздние сроки, исходя из реальной потребности в проведении капитального ремонта. Ранее сроки капремонта устанавливались на основании информации технических паспортов многоквартирных домов.

По данным фонда модернизации ЖКХ, в 2024 году в Новосибирской области отремонтировали 422 жилых здания, из них 366 в Новосибирске. В общей сложности на объектах были выполнены 687 видов работ на 3,26 млрд рублей. Из плана 2025 года законтрактовано 383 вида работ, из которых 67 — уже выполнены. Общий объем работ в 2025 году планируется на уровне 2024 года. Перед Новосибирском на 2025 год первоначально ставили задачу капитально отремонтировать 1667 домов. В мэрии заявили, что эта задача невыполнима.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в 2025 году вырос почти на 25 процентов в Новосибирской области. 

Фото пресс-службы фонда модернизации ЖКХ по Новосибирской области.

36

Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : капремонт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Гудыно, консультант по PR, личному брендингу

Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Новосибирский эксперт проанализировала, какие изменения ожидаются в личном брендинге в 2025 году
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Китай из Сибири впервые отправили более пяти тонн халвы
21/01/25 19:00
Бизнес ВЭД
Семь лет запросил обвинитель для новосибирского ученого-физика Кабова
21/01/25 18:45
Наука Право&Порядок
Очередь на капремонт в Новосибирской области могут перетасовать
21/01/25 18:30
Бизнес Недвижимость Общество
В Новосибирске арестован учредитель компании-застройщика
21/01/25 18:15
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Расходы новосибирцев на услуги за год выросли вдвое
21/01/25 18:00
Бизнес Общество
Вместо IT-профессии новосибирцы получили долги и просрочку
21/01/25 17:30
Бизнес Образование Право&Порядок
В Новосибирской области стали чаще выявлять онкологию
21/01/25 17:00
Медицина Общество
Рассмотрение второго дела экс-главы «МЕТРО МиР» Мысика началось в Новосибирске
21/01/25 16:45
Власть Право&Порядок
В 2025 году власти сделают акцент на мероприятия, посвященные 80-летию Победы
21/01/25 16:37
Власть
В Новосибирской области ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей ко Дню Победы
21/01/25 16:30
Общество
Власти Новосибирска решили отказаться от «Бионорда»
21/01/25 15:30
Город Общество Транспорт
Нигерийца, попросившего убежище в России, депортируют из Новосибирска
21/01/25 15:00
Право&Порядок
Аромаингаляторы с маркетплейсов признаны опасными для здоровья
21/01/25 14:30
Бизнес Общество Право&Порядок
В два раза планируют увеличить турпоток в Маслянино за счет новых инвестпроектов
21/01/25 14:00
Бизнес Власть Туризм
Назван новый гендиректор аэропорта Толмачево в Новосибирске
21/01/25 13:30
Бизнес Отставки и назначения
Отдаленные последствия перенесенного COVID-19 изучают новосибирские ученые
21/01/25 13:00
Медицина Наука
В Госдуме предложили увеличить лимиты выплат по ОСАГО после ДТП почти на треть
21/01/25 12:30
Участок рядом с горнолыжным курортом Новосибирска предложили инвесторам
21/01/25 12:00
Бизнес Туризм
В Новосибирском метро прокомментировали ситуацию с очередями
21/01/25 11:45
Общество
Мэрия Новосибирска через суд освобождает помещение умершего ресторатора
21/01/25 11:30
Бизнес Власть Недвижимость
Популярное
Новосибирец с пистолетом помог другу, лишенному прав, покинуть место ДТП
21/01/25 16:00
В Новосибирской области дети стали реже болеть педикулезом
20/01/25 15:30
Пьяный новосибирец сбил пешехода и врезался в кафе на Красном проспекте
20/01/25 13:00
Глава СК поручил возбудить дело на мать, оставившую ребенка на новосибирском вокзале
19/01/25 18:30
Три человека погибли в аварии на трассе Барнаул-Новосибирск
19/01/25 17:15
Медсестра потеряла сознание на работе и умерла под Новосибирском
15/01/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00
«Россети Новосибирск» получили новые бригадные автомобили и спецтехнику
14/01/25 13:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска