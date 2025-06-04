Для разработки специализированного ПО новосибирцам нужны длинные заказы

Переход на российские технологии должен быть постепенным, по мере износа старой техники. Важно избежать сбоев в этом процессе, отметил Михаил Мишустин, премьер-министр России, на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

— Необходимо предусмотреть и общее правило проведения замены зарубежного специализированного оборудования со встроенным ПО на российские решения только после вывода такой техники из эксплуатации или устаревания. Понятно, что мы в случае невозможности временной должны все использовать, — указал Мишустин.

Он подчеркнул важность минимизации рисков сбоев на всех объектах.

— Прошу также наши центры индустриальных компетенций предоставить предложения по определению в своих секторах типовых значимых объектов критической инфраструктуры. Но также по срокам их перевода на отечественные программные продукты — с учетом, конечно, уровня готовности наших технологий и наших решений, — отметил премьер-министр.

Член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт», генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав Ананьев считает, что прежде чем что-либо менять, сначала нужно провести аудит.

— Например, в России никто никогда не будет пользоваться западным софтом, кроме самих компаний с запада. Было много правильных решений сделано. Но так нельзя сказать о специализированных программных продуктах. Например, проектный софт. Я не слышал об отечественных разработках в этом направлении. Сейчас ситуация изменилась в результате санкций. Премьер правильно говорит, что нужно переходить на тот софт, который доступен, не имеет рисков отключения, — рассказал специалист.

Однако, как отмечает Ананьев, профильным министерствам нужно было думать об этом раньше. В пример можно поставить платежную систему «МИР», которую начали разрабатывать до введения санкций.

— Сейчас идет горячее обсуждение ERP-систем (система управления ресурсами крупных предприятий). Такое ПО развивается и создается годами. Их нельзя заменить одномоментно или по кусочкам. Все, видимо, думали, что всё вернётся назад. Но не возвращается, — подчеркивает Ананьев.

Единственное, что остаётся, по мнению эксперта, это ждать массового заказа на 10-15 лет.

— Вопрос в том, готовы ли мы как разработчики вкладывать свои деньги, силы и время в развития, не будучи уверенными, что у нас найдется потребитель. Нет долгосрочных заказов. А это самое главное в продвижении отрасли. Как только такая перспектива появляется, идет толчок. Но на данный момент такого заказа нет. Пока только идет декларация, — говорит директор компании.

В качестве примера гарантированного спроса он приводит закон о локализации такси. Напомним, с 1 марта 2026 года автомобили для такси должны соответствовать балльной системе локализации или быть произведены по СПИК с марта 2022 по март 2025 года. Транспорт, включенный в региональные реестры до этой даты, освобождается от этих требований.

— Это часть мер по созданию гарантированного и стабильного спроса на ближайшие годы. Государство, установив такие правила, дает понять инвесторам, что в будущем все больше будет хороших машин в такси, — отмечается эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что компания Ariston вернула контроль над своим российским подразделением. Президент России подписал указ об исключении «Аристон Термо Рус» из перечня компаний, находящихся под внешним управлением.