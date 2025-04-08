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В Новосибирске будут отремонтированы отсутствующие тротуары на улице Технической

  • 08/04/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске будут отремонтированы отсутствующие тротуары на улице Технической
Жители жалуются на отсутствие тротуара и безопасность дороги, но ситуация не меняется

После трагического ДТП на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска городские власти поделились информацией о мерах безопасности, которые будут применяться для защиты пешеходов на этой улице.

— Администрация Дзержинского района города Новосибирска сообщает, что на большей части улицы Технической отсутствует тротуар, — говорится в письме мэрии.

Также сообщается, что, по данным МКУ «УДС», ремонт (несуществующего) тротуара на этой улице стоит в предварительном плане работ на 2025 год.  Однако не уточняется, будет ли проложен тротуар на Технической перед тем, как начнутся ремонтные работы.

Жители частного сектора в Дзержинском районе хотят, чтобы дорога к почтовому отделению и магазину на улице Технической была безопасной.

— В общественную приёмную мэра города Новосибирска за 2024 год — истекший период 2025 года поступило четыре обращения с жалобами на состояние и безопасность улицы Технической, — уточняется в ответе мэрии изданию Om1 Новосибирск.

Напомним, что 22 февраля 2024 года на улице Технической произошло ДТП с участием автомобиля Nissan под управлением пенсионера. В результате аварии пострадал 18-летний пешеход, который был госпитализирован с травмами.

Также на улице Технической 22 марта произошло аналогичное ДТП, но уже со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель внедорожника Land Rover, 1993 года рождения, сбил мужчину, который, по предварительным данным, шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

Ранее редакция сообщала о том, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч. Автоинструктор Сергей Воронов рассказывал, что при скорости автомобиля до 40 километров в час шансы на выживание пешехода в случае наезда значительно увеличиваются. 

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Тротуар ремонт


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