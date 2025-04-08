Новосибирские специалисты разработали первую партию космических спутников «Грифон»

Новосибирский государственный университет (НГУ) завершил создание первой партии из четырех аппаратов для системы глобального мониторинга Земли «Грифон». Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс» сообщил Виталий Прокопьев, руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ.

В октябре 2024 года ректор НГУ Михаил Федорчук рассказывал, что специалисты университета создадут четыре опытных образца космического спутника «Грифон». По его словам, после того как университет завершит опытные образцы, серийным производством «Грифонов» займутся профильные предприятия Роскосмоса.

Программа создания системы глобального мониторинга Земли предполагает использование 136 космических аппаратов.

Как поясняет Виталий Прокопьев, благодаря этой системе можно будет получать данные с территории России каждые 30 часов и не реже, чем каждые 40 часов, по всему миру.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские инженеры создали водный двигатель для малых спутников. Планируемый объем производства — до 100 единиц в год.