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«Город Обь не подведет область?»: проект по созданию экопарка в Оби до сих пор не стартовал

  • 19/06/2023, 14:54
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«Город Обь не подведет область?»: проект по созданию экопарка в Оби до сих пор не стартовал
Весной он победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов в малых городах РФ и получил федеральные деньги.

— По двум проектам — победителям Всероссийского конкурса малых городов — Черепаново и Купино — в настоящее время все работы законтрактованы и начались. По одному — в городе Обь — заказчик ожидает получения экспертизы на этой неделе. Только после этого будет переходить к контрактации, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона о рисках исполнения программы благоустройства министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

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Напомним, в этом году Новосибирская область выиграла в конкурсе, организованном федеральным бюджетом, 230 млн рублей. Как отмечал депутат Госдумы Александр Жуков, из этих средств дополнительно 90 млн было решено направить на благоустройство общественной территории экопарк «Обской» в городе Оби. В Купино финансирование получил проект «Новособорная площадь на аллее искусств», в Черепаново — «Центральный парк по улице Пролетарская». Все проекты должны быть реализованы до конца 2024 года.

Губернатор области Андрей Травников поинтересовался у главы Оби Павла Буковинина, с чем связана такая задержка с реализацией проекта и не подведет ли он область.

— До 10 июля мы пройдем экспертизу и выйдем на заключение контракта. До конца года времени достаточно для того, чтобы заключить сделки и пройти, как минимум, первый этап реализации проекта, — сообщил Буковинин.

Травников в ответ предупредил, что для работы до холодов у подрядчиков фактически останутся 2-2,5 месяца.

— Обратите на этот проект очень серьезное внимание, чтобы проект из красивого ожидания не превратился в разочарование и для вас, и для жителей, — предупредил губернатор.

Второй риск, озвученный Денисом Архиповым, — очень значительное количество объектов благоустройства, которые в этом году финансируются в Новосибирске.

— Объем большой для подрядчиков, но все законтрактовано, — добавил министр.

По данным МинЖКХ, в 2020 году в Новосибирске работы по благоустройству велись по 56 объектам на 341 млн рублей, в 2022 году — по 270 объектам на 1.3 млрд рублей. Всего в регионе на благоустройство 412 объектов в 2023 году будут направлены 2,2 млрд рублей

Андрей Травников поинтересовался у мэра Новосибирска Анатолия Локтя, как он оценивает риск, озвученный МинЖКХ.

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— У нас были задержки со стартом работ в Первомайском сквере. Но это были проблемы не с подрядчиком, а организационные мероприятия — нам пришлось изменить планы ведения работ. Сейчас все решено. По Нарымскому скверу  надеемся, что также справимся с задачей, — сообщил мэр.

В итоге Травников предупредил глав муниципалитетов области: им стоит очень внимательно отнестись к реализации проектов по благоустройству, на которые выделяет средства не только региональный, но и федеральный бюджеты.

— В течение нескольких лет нам удается увеличивать объемы работ по благоустройству как общественных пространств, так и дворовых территорий, в том числе благодаря участию в федеральных программах. Объем работ, количество проектов, сумма финансирования — колоссальные. Это хорошо, так как появление новых благоустроенных мест вызывает положительные эмоции у населения, — говорит губернатор. — С другой стороны настораживает, что проекты благоустройства у нас часто становятся управленческим и строительным подвигом, за счет которого нам удается вписываться в сроки, особенно по федеральным программам. Напрягает, что подрядчики срывают сроки — и завершение работ уходит в зиму.

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В итоге Травников предложил главам муниципалитетов оценить свои силы в части выполнения поставленных задач.

— Без критики и упрека прошу оценить ситуацию. Если объем запланированных работ превышает возможности подрядных организаций, строительного комплекса и муниципальные организации не в состоянии сопровождать такое количество проектов, давайте скорректируем планы, отменим часть проектов и перенаправим финансы с благоустройства на строительство дорог, тротуаров и т.д, — предложил Андрей Травников. — Понятно, что программу 2023 года мы сейчас обязаны выполнить в полном объеме, но просьба: оценить планы на 2024-2025 годы. Если существуют проблемы — давайте корректировать планы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планировали перебросить часть средств с незаключенных дорожных контрактов. 

Иллюстрация МинЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Обь Новосибирск

Теги : экопарк в городе Обь Павел Буковинин Денис Архипов Всероссийский конкурс лучших проектов в малых городах РФ благоустройство города Андрей Травников Анатолий Локоть


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