Дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске передали в суд

В Новосибирске перед судом предстанут два бывших директора завода ПАО «Тяжстанкогидропресс». Им предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денежных средств, также один из них обвиняется в растрате и преднамеренном банкротстве ООО СМЦ «Стиллайн», связного с заводом. Об этом сообщает Кировский районный суд Новосибирска.

По версии следствия, экс-директора завода, заключив в разное время договоры купли-продажи с подконтрольными организациями, продали имущество «Тяжстанкогидропресс» (здание и земельный участок) за 31 млн руб. при рыночной стоимости здания более 64 млн руб. и земельного участка 20 млн руб. Также было реализовано еще одно здание за 45 тыс. руб. при фактической рыночной стоимости 1,4 млн руб., 100% доли в уставном капитале ООО «Боровлянское» по номинальной стоимости уставного капитала 20 тыс. руб. при рыночной стоимости не менее 104 млн руб. и дорогостоящий автомобиль. Также один из руководителей обвиняется в том, что путем обмана акционеров ПАО похитил 85 единиц оборудования «Тяжстанкогидропресса» на 67 млн руб., а также растратил более 48 млн руб., сообщает прокуратура Новосибирской области. Ущерб от действий экс-руководства предприятия следствие оценило в 1 млрд руб.

Напомним, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.

По данным Seldon.Basis, 92,52% акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» принадлежит гражданам России, 7,48% — ЗАО «ДКК» (по данным Seldon.Basis компания ликвидирована). Выручка компании за 2022 год составила 163,96 млн рублей (-29%), чистая прибыль — 1,24%.

Ранее редакция сообщала о том, что миноритарным собственникам Тяжстанкогидропресса сделали предложение о выкупе акций.