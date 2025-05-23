Дело экс-чиновника мэрии Новосибирска Богомазовой передали в суд

В прокуратуре Новосибирской области закончили расследование уголовного дела против заместителя начальника департамента транспорта и дорожного благоустройства мэрии Новосибирска и бывшего директора дорожно-коммунальной службы. Сотрудника мэрии обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Директору учреждения также вменили превышение полномочий.

По информации источника редакции Infopro54, речь идет об Олесе Богомазовой и Константине Анакине.

— По версии следствия, с декабря 2017 по декабрь 2018 года обвиняемые, действуя совместно и согласованно, организовали и осуществили заключение с бюджетной организацией муниципальных контрактов на оказание услуг по организации дорожного движения с помощью светофорного регулирования на улицах города на общую сумму 50 млн рублей и подписал акты выполненных работ, достоверно зная, что данные услуги уже были выполнены в рамках ранее заключенного муниципального контракта и денежные средства были использованы для других целей, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Подсудимая получила взятки от директора учреждения в крупном размере за незаконные действия, общее покровительство и попустительство на работе. Взятки были в виде денег и имущества.

По версии следствия, с марта 2022 года по май 2024 года подозреваемая также получала взятки от жителя Новосибирска. Она обещала выделить дополнительные деньги на благоустройство одного из городских округов. Взятки были в виде имущества в крупном размере.

Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.

Напомним, о громком задержании заместителя главы департамента транспорта мэрии стало известно 14 июля 2024 года.

По версии следствия, чиновница организовала заключение двух муниципальных контрактов между МКУ Новосибирска «Горсвет» и юридическим лицом. Она заведомо знала, что услуги в рамках данного контракта осуществлять никто не планировал. Но вот за услуги в области покровительства ей якобы передали 230 тысяч рублей.

Вторую взятку в размере более 150 тысяч рублей Богомазова получила от депутата, сообщали следователи.

В конце июля экс-чиновницу отпустили под домашний арест.

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