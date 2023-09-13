В Новосибирске исчез стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

На пересечении улиц Мичурина и Ядринцевской в Новосибирске исчез стихийный мемориал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом стало известно журналисту Infopro54.

Ранее на мемориале были различные цветы и флаги.

Напомним, в среду вечером 23 августа под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Список 10 погибших озвучили в Росавиации.

Ранее редакция сообщала о том, что день траура объявлен в офисе ЧВК «Вагнер» в Новосибирске.