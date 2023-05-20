Эксперты оценили наиболее популярные машины в бюджете 300 тыс рублей

Руководитель Союза профессионалов авторынка (СПА) Вадим Адиев отмечает, что за последний год б/у авторынок России изменился.
— Цены взлетели, приземляться не хотят. Многие покупатели вторички понизили планку, чтобы купить авто по оптимальному ценнику, — комментирует Вадим Адиев
Самая ликвидная машина в бюджете до 300 тыс рублей, по оценке перекупов, Nissan Almera (38%). Вторую позицию заняли Lada Granta (35%) и Renault Logan I (28%).
Опрашиваемые отметили и другие модели и марки авто, которые годны для перепродажи:
Как отмечает Вадим Адиев, сегодня ДТП — уже не столь важно, так как они есть у каждой второй машины. Окрасы — тоже теперь не проблема. Крашенные крылья, бампера и капоты уже никого не отпугивают.
— Смотрим только конструктивные элементы. Главное, чтобы автомобиль в узел завернут не был. С пробегами и владельцами та же история: раньше все хотели авто с пробегом до 100 тысяч и одним хозяином, теперь запросто рассматривают машины с пробегом более 150 тысяч и с двумя-тремя владельцами, — отмечает руководитель СПА.
Ранее редакция сообщала, что в апреле цены на популярные автомобили с пробегом выросли на 9%.
Фото pixabay — moinzon
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