Эксперты оценили наиболее популярные машины в бюджете 300 тыс рублей

Руководитель Союза профессионалов авторынка (СПА) Вадим Адиев отмечает, что за последний год б/у авторынок России изменился.

— Цены взлетели, приземляться не хотят. Многие покупатели вторички понизили планку, чтобы купить авто по оптимальному ценнику, — комментирует Вадим Адиев

Самая ликвидная машина в бюджете до 300 тыс рублей, по оценке перекупов, Nissan Almera (38%). Вторую позицию заняли Lada Granta (35%) и Renault Logan I (28%).

Опрашиваемые отметили и другие модели и марки авто, которые годны для перепродажи:

Lada Kalina — 15%

Ford Focus I — 10%

ВАЗ-2114 — 10%

Mitsubishi Galant — 7%

Hyundai Sonata I — 5%

Toyota Sprinter — 5%

Toyota Passo — 5%

Как отмечает Вадим Адиев, сегодня ДТП — уже не столь важно, так как они есть у каждой второй машины. Окрасы — тоже теперь не проблема. Крашенные крылья, бампера и капоты уже никого не отпугивают.

— Смотрим только конструктивные элементы. Главное, чтобы автомобиль в узел завернут не был. С пробегами и владельцами та же история: раньше все хотели авто с пробегом до 100 тысяч и одним хозяином, теперь запросто рассматривают машины с пробегом более 150 тысяч и с двумя-тремя владельцами, — отмечает руководитель СПА.

Ранее редакция сообщала, что в апреле цены на популярные автомобили с пробегом выросли на 9%.