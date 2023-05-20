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Эксперты оценили наиболее популярные машины в бюджете 300 тыс рублей

  • 20/05/2023, 18:11
Автор:
купить подержанный автомобиль
Покупатели стали лояльнее относиться к пробегу и количеству владельцев авто.

Руководитель Союза профессионалов авторынка (СПА) Вадим Адиев отмечает, что за последний год б/у авторынок России изменился.

— Цены взлетели, приземляться не хотят. Многие покупатели вторички понизили планку, чтобы купить авто по оптимальному ценнику, — комментирует Вадим Адиев

Самая ликвидная машина в бюджете до 300 тыс рублей, по оценке перекупов, Nissan Almera (38%). Вторую позицию заняли Lada Granta (35%) и Renault Logan I (28%).

Опрашиваемые отметили и другие модели и марки авто, которые годны для перепродажи:

  • Lada Kalina — 15%
  • Ford Focus I — 10%
  • ВАЗ-2114 — 10%
  • Mitsubishi Galant — 7%
  • Hyundai Sonata I — 5%
  • Toyota Sprinter — 5%
  • Toyota Passo — 5%

Как отмечает Вадим Адиев, сегодня ДТП — уже не столь важно, так как они есть у каждой второй машины. Окрасы — тоже теперь не проблема. Крашенные крылья, бампера и капоты уже никого не отпугивают.

— Смотрим только конструктивные элементы. Главное, чтобы автомобиль в узел завернут не был. С пробегами и владельцами та же история: раньше все хотели авто с пробегом до 100 тысяч и одним хозяином, теперь запросто рассматривают машины с пробегом более 150 тысяч и с двумя-тремя владельцами, — отмечает руководитель СПА.

 

Ранее редакция сообщала, что в апреле цены на популярные автомобили с пробегом выросли на 9%. 

Фото pixabay — moinzon 

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : подержанные авто купить автомобиль


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