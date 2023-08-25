В Новосибирске из-за грозы в случились массовые отключения электричества

В Новосибирске произошли массовые отключения электричества из-за грозы. Об этом сообщают жители в городских пабликах и районных чатах.

Вчера, 24 августа, на Новосибирск обрушилась сильная гроза. В центральные районы города вместе с грозой пришел еще и сильный ливень. По данным Flightradar, из-за погоды был закрыт аэропорт Толмачёво, а все рейсы были перенаправлены в Барнаул.

На фоне плохой погоды часть новосибирцев лишилось электричества в своих домах.

Пользователи сообщают о нескольких случаях отключения электричества в Ленинском районе: на жилмасивах «Троллейный» и «Чистая слабода». Также без света на некоторое время остались и жители Первомайского, Кировского и Октябрьского районов.

— В Пашино дом сгорел. В Садовом — будка трансформаторная. Где-то в городе — машина. В Кировском — дачи, — рассказывает один из подписчиков паблика «АСТ-54» ВКонтакте.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики передумали пугать новосибирцев плохой погодой в сентябре.