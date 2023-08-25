В Новосибирске с 26 августа закроют маршрут трамвая №8

На выходных в Новосибирске на сутки закроют трамвайный маршрут №8 «Чистая слобода – улица Титова». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— 26 августа с 22 часов до окончания движения 27 августа будет закрыт трамвайный маршрут № 8. Это связано с ремонтом путей на ул. Троллейной, — говорится в сообщении.

Измененную работу трамвайных маршрутов можно посмотреть здесь.

Напомним, что 27 августа дорожные службы перекроют трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Закрывают дорогу из-за монтажа пролета строящегося пешеходного моста в районе села Раздольное.

Ранее редакция сообщала о том, что автобус №13 изменит свой маршрут с 1 сентября в Новосибирске.