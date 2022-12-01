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В Новосибирске количество жертв гололеда стремительно растет

  • 01/12/2022, 11:29
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В Новосибирске количество жертв гололеда стремительно растет
Только в ноябре горожане получили 675 травм.

Жители Новосибирска получили 675 различных травм из-за падения на льду в ноябре, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на региональный Минздрав. С каждой неделей количество случаев постоянно увеличивается.

По данным центра медицины катастроф, с 3 по 9 ноября в больницы обратились 30 человек, с 10 по 16 – уже 224, а с 17 по 23 ноября из-за падения на льду пострадал 421 человек.

При этом в областном Минздраве сообщили, что всего за прошлый год около 45 тысяч жителей региона обратились в больницы с травмами стопы и голеностопного сустава. Чуть меньше обращений было по переломам, ушибам и растяжениям запястья и кисти – 42 тысячи. С травмами колена и голени обращались около 26 тысяч раз.

В первые же минуты после получения травмы

  • приложить к поврежденному месту холод. Специальный охлаждающий пакет, снег в целлофановом пакете или любая «заморозка» из вашего холодильника. Однако следует учитывать, что холод прикладывать нужно не на обнажённую поверхность кожи, а на прикрытую тканью или одеждой.
  • обеспечить покой поврежденному участку. При возникновении болевых ощущений принять обезболивающее средство, которое наверняка имеется в домашней или автомобильной аптечке.
  • обязательно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь, если возникла такая необходимость.

Ни в коем случае нельзя делать при травмах

  • Если есть подозрение на вывих или перелом, не пытаться самостоятельно вправлять суставы и кости.
  • Не растирать место травмы гелями и мазями без назначения специалиста.
  • Не греть поврежденный участок тела: это не только неэффективно, но и опасно. Даже если кажется, что после травмы все само пройдет, лучше обратитесь к врачу-травматологу, который осмотрит и назначит необходимое обследование.

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Фото: pexels.com — cottonbro studio

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : травмы Минздрав НСО здоровье гололед


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