В Новосибирске количество жертв гололеда стремительно растет

Жители Новосибирска получили 675 различных травм из-за падения на льду в ноябре, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на региональный Минздрав. С каждой неделей количество случаев постоянно увеличивается.
По данным центра медицины катастроф, с 3 по 9 ноября в больницы обратились 30 человек, с 10 по 16 – уже 224, а с 17 по 23 ноября из-за падения на льду пострадал 421 человек.
При этом в областном Минздраве сообщили, что всего за прошлый год около 45 тысяч жителей региона обратились в больницы с травмами стопы и голеностопного сустава. Чуть меньше обращений было по переломам, ушибам и растяжениям запястья и кисти – 42 тысячи. С травмами колена и голени обращались около 26 тысяч раз.
В первые же минуты после получения травмы
Ни в коем случае нельзя делать при травмах
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Фото: pexels.com — cottonbro studio
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