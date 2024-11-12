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Суд отказал Наталье Лебедевой в отмене решения собрания акционеров «Ангиолайн»

  • 12/11/2024, 16:30
Автор: Оксана Мочалова
Суд отказал Наталье Лебедевой в отмене решения собрания акционеров «Ангиолайн»
Она пыталась опротестовать решение о ликвидации общества и об утверждении положения о раскрытии зарубежных активов

Наталья Лебедева, которая владеет 163 684 обыкновенных акций АО «Ангиолайн», обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к компании с требованием признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров компании от 28 июля 2023 года. В частности, оспаривались вопросы об отмене решения о ликвидации общества и об утверждении положения о раскрытии зарубежных активов.

Согласно материалам дела, 28 июля 2023 года состоялось собрание акционеров АО «Ангиолайн». На нем были рассмотрены 4 вопроса: о признании ликвидации отменённой, о разработке бизнес-плана, об утверждении положения о раскрытии зарубежных активов, а также о повторном проведении годового общего собрания акционеров.

Наталья Лебедева указала, что участие в общем собрании акционеров общества не принимала и полагает принятые решения по этим вопросам повестки дня недействительными.

В обоснование исковых требований истцом указано, что оспариваемые решения являются частью последовательных действий, направленных на причинение вреда истцу, нарушают ее права и законные интересы.

В качестве третьих лиц в деле участвовали Александр Чинин (владеет 5280 акций — 2640 штук привилегированных акций и 2640 штук обыкновенных акций), Максим Золотухин (ему принадлежит 200 акций компании — 100 штук привилегированных акций и 100 штук обыкновенных акций), Андрей Кудряшов (владеет 372 260 акциями компании), Алексей Французов (собственник 372 260 акций), АО «Специализированный Регистратор «Компас», а также Леонид Коков.

Однако, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, арбитражный суд счел требования истца не подлежащими удовлетворению.

— В удовлетворении исковых требований отказать. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск), — говорится в решении суда.

Корпоративный конфликт в АО «Ангиолайн» длится с 2017 года. Наталья Лебедева является инвестором компании с 2013 года. Совместно с люксембургской компанией Health Care Solutions она вложила в нее около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В 2019 году в АО «Ангиолайн» был произведен новый выпуск акций и доля Лебедевой сократилась до 9%. Она обратилась в суд. Арбитражный суд Новосибирской области встал на ее сторону и признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн», а в конце 2020 года вернул выведенные ценные бумаги и восстановил долю Лебедевой до 25% от стоимости компании. В ноябре 2021 года из состава акционеров компании были исключены основатели «Ангиолайна» — Андрей Кудряшов и Алексей Французов, у которых было 75% акций. В начале июня 2022 года на внеочередном собрании Лебедева стала гендиректором общества. Работа предприятия была остановлена.

В середине июня 2022 года основатели «Ангиолайна» направляли письмо Владимиру Путину с просьбой поручить госорганам разобраться в ситуации. Через месяц создателей новосибирской инновационной компании вернули в число собственников. Наталья Лебедева пыталась опротестовать это решение, но в ноябре 2022 года Верховный суд РФ отказал ей в жалобе на решение суда. В июне 2024 года Наталья Лебедева была задержана в Москве и доставлена в Новосибирск. В отношении нее возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным Seldon Basis, АО «Ангиолайн» зарегистрировано в 2013 году. Уставной капитал компании — 75 млн рублей. Основной деятельностью по ОКВЭД указано предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Владельцы компании в сервисе не указаны. Директор — Дмитрий Салостий. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 7,557 млн рублей (в 2022 году — 8,890 млн рублей), чистая прибыль — 35,116 млн рублей (в 2022 году чистый убыток компании составлял 29,5 млн рублей). С 2021 года является владельцем ООО «Ангиолайн» («Ангиолайн интервеншионал девайс»).

Юридическое лицо ООО «Ангиолайн» зарегистрировано в 2007 году. Компания специализируется на разработке и производстве медицинских инструментов и оборудования. УК —28,76 млн рублей. Директор — Максим Золотухин. Компания является патентообладателем и лицензиантом шести изобретений. Компания закончила 2023 год с выручкой 308,6 млн рублей (в 2022 году — 563,9 млн рублей), чистая прибыль 32,3 млн рублей (в 2022 году — 61,7 млн рублей).

Ранее редакция приводила мнение экспертов, какие риски для бизнеса влекут корпоративные конфликты. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : корпоративный спор арбитражный суд Ангиолайн


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