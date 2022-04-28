В Новосибирской области майнера осудили за хищение электроэнергии

Напомним, что «серую» майнинг-ферму для генерации криптовалюты энергетики совместно с полицией обнаружили в ходе рейдовых осмотров объектов электросетевого хозяйства. Она была размещена на территории одного из деревообрабатывающих предприятий и скрытно оборудована на базе фургона грузового автомобиля. Данный передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей сетевой организации, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах, минуя прибор учёта. Объем хищения энергоресурса достиг почти 200 тыс. кВт*ч на сумму порядка 1 млн рублей.

В ходе открытого судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил сетевой компании причиненный ущерб. Учитывая это, вместо лишения свободы суд назначил недобросовестному майнеру меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, имущество подсудимого было обращено в доход государства.

Таким образом, нарушитель понес значительные финансовые потери – ведь он не только выплатил более миллиона рублей в виде возмещения ущерба и штрафных санкций, но и лишился дорогостоящего имущества – грузового автомобиля, в котором была размещена ферма, и майнингового оборудования.

Энергетики надеются, что эти меры вкупе с оглаской и общественным порицанием, которые получило его правонарушение, вернут предпринимателя на законный путь ведения бизнеса и станут ярким примером для других недобросовестных потребителей, которые считали возможным экономить «за счет энергетиков».

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: