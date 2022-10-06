Машины для армии у обычных граждан можно изъять только в случае военного положения

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николай Катрыч, ссылаясь на Положение о военно-транспортной обязанности, пояснил Autonews.ru, что у рядовых граждан могут изъять автомобиль на нужды армии только при условии, что в стране официально введено военное положение. При этом гражданам должны выдать документы, подтверждающие факт предоставления ими транспортных средств, уточняет эксперт.

— У водителей организаций просто изъять транспортное средство также не могут, пока водитель работает на нем. <…> Военкомат направляет предписание в организацию с требованием подготовить к передаче транспортное средство в определенные время и место в технически исправном состоянии и со всей необходимой документацией, — рассказал Катрыч.

Руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова добавила, что это касается всех транспортных средств категории M1G, N1G, то есть моделей с высокой проходимостью. В целом это практически все «гражданские» модели с полным приводом и, хотя бы одной, блокировкой дифференциала, отметила она.

Границы сроков, на которые предоставляется транспортное средство, законом не установлены. Поэтому машину отдадут, по всей видимости, когда в ней уже не будет нужды. Не исключено, что она к тому времени будет повреждена или вовсе уничтожена. В таком случае собственнику положено возмещение потери. Порядок возмещения будет определен правительством РФ.

Напомним, что, согласно Указу президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», военно-транспортная обязанность распространяется в первую очередь на автопарк федерального, регионального и муниципального значения, затем в ход идут ТС бизнеса, собственность граждан «мобилизуется» в последнюю очередь.

Ранее редакция публиковала полный перечень транспортных средств, которые могут быть изъяты в пользу армии.