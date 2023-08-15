После проливных дождей в Новосибирской области начался сезон тихой охоты

Август в Новосибирской области традиционно – время груздей, маслят, лисичек, белых грибов. После сильных дождей в выходные у сибиряков «тихая охота» особенно удачная. Жители региона выкладывают в соцсетях целые фоторепортажи, где и какие грибы они собрали.

Спасатели же советуют соблюдать правила поведения в лесу.