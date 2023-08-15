После проливных дождей в Новосибирской области начался сезон тихой охоты

Август в Новосибирской области традиционно – время груздей, маслят, лисичек, белых грибов. После сильных дождей в выходные у сибиряков «тихая охота» особенно удачная. Жители региона выкладывают в соцсетях целые фоторепортажи, где и какие грибы они собрали.
Спасатели же советуют соблюдать правила поведения в лесу.
— Собираясь за дикоросами, сообщите родным, куда и по какому маршруту идете. Костюмы цвета хаки сливаются с природой, поэтому хорошо, если на вас будут яркие элементы одежды. Выбирайте знакомые тропы, так будет меньше риск, что вы заблудитесь, — говорит начальник информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
Фото: Екатерина Пермикина
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