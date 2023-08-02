Льготную оплату за проезд по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске

— В 2023 году в Новосибирске стартует проект — новая билетная система в общественном транспорте. Это новый информационный и финансовый продукт, который позволит внедрять бесшовные пересадочные билеты. Их использование позволит проезжать из одного конца Новосибирска в другой, пересаживаясь на разные виды транспорта за одну плату, — об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира.

Как пояснил редакции Infopro54 депутат, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин, речь идет о тиражировании опыта «сетевой поездки» на весь муниципальный транспорт. В том числе метрополитен.

— Практика показала, что это очень удобно для, так как позволяет новосибирцам экономить на оплате поездок в муниципальном транспорте, — добавил Кудин

Напомним, пилотный проект «Сетевая поездка» стартовал в Новосибирске в июле 2018 года. Чтобы воспользоваться услугой «сетевая поездка», необходимо приобрести транспортную карту «ЕТК-онлайн» в кассах метрополитена или у кондукторов в трамваях и троллейбусах. Стоимость карты — 150 рублей, при этом после покупки на карту уже начислено 65 рублей, брелока — 200 рублей, . Суть «сетевой поездки» заключается в том, что пассажир оплачивает проезд в первом виде транспорта, а во втором, если он пересаживается на него в течение часа. Существенное преимущество — пополнять карту или брелок «ЕТК-онлайн» можно дистанционно, в том числе через банк-онлайн.

В 2021 году в мэрии Новосибирска отмечали, что в городе есть ряд давних задумок по формированию тарифа на проезд в общественном транспорте. В частности, «сетевую поездку» планировалось распространить не только на троллейбус, автобус и трамвай, но и на метро.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские транспортники рассматривают возможность дальнейшего повышения тарифа на проезд в общественном транспорте для «разовых» пассажиров. Это позволит расширить систему льгот для пассажиров, которые постоянно пользуются общественным транспортом.