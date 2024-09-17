В Новосибирске могут появиться вооруженные «региональные отряды»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, наделяющие губернаторов правом создавать отряды по защите от чрезвычайных ситуаций.

Отряды будут создаваться по принципу специализированных государственных унитарных предприятий (ГУП), а их участников приравняют к дружинникам. Главной задачей отрядов будет оказание помощи силовикам в «отдельных мероприятиях по территориальной обороне». Помимо этого, дружинникам предстоит защищать население от ЧС природного и техногенного характера, уточнил «Коммерсант».

Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов услышал об этой законодательной инициативе от корреспондента Infopro54, но воспринял ее с большим энтузиазмом.

— Давно назрела необходимость создания подобных отрядов, — уверен Панферов. — Активных людей нужно привлекать к такому роду деятельности. Помимо прочего, это сыграет и неплохую воспитательную роль. Инфантильная молодежь, проявляющая активность только в своих блогах, сможет применить теорию на практике.

Андрей Панферов убежден, что деление на социальные подгруппы, когда одни живут в военное время, а другие в мирное, приводит исключительно к расколу общества.

— Сейчас все должны объединиться, должны идти в общем строю. И «региональные отряды» станут серьезным шагом в этом направлении, — заявил он.

Судя по законопроекту, примерить на себя роль дружинника смогут все желающие, находящиеся в мобилизационном резерве Вооруженных сил России. Для этого им нужно будет заключить трудовой или гражданско-правовой договор с отрядом.

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