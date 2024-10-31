В Новосибирске мужчина получил срок за то, что сдал жилье мигрантам

В Новосибирске мужчина осужден за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России.

— В период с 6 августа 2023 года по 21 мая 2024 года иностранные граждане, прибывавшие на территорию Новосибирской области, проживали у подсудимого за денежное вознаграждение, — говорится в сообщении Калининского районного суда.

Отмечается, что мужчина не уведомлял о проживании мигрантов уполномоченный орган.

В результате подсудимый создал условия, в которых иностранные граждане могли находиться на территории страны без контроля, что позволяло им уклоняться от миграционного контроля.

— Суд назначил виновному 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, — говорится в сообщении суда.

Стоит отметить, что Госдума приняла закон, который относит организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, к особо тяжким преступлениям. Инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штраф от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что задержана группа, оказывающая нелегальные услуги мигрантам в Новосибирской области.