В Новосибирске вновь откроется ресторан La Maison

La Maison планирует снова открыться в Новосибирске в формате ресторана в ноябре. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсетях. Пока же на официальном сайте заведения сообщается, что ресторан находится «на каникулах». Сейчас на площадке работают банкетный зал (La Maison.Loft) и кулинария (La Maison.Кухня).

Напомним, ресторан уже заявлял о своем открытии в прошлом году. Но тогда заведение отработало всего несколько месяцев и снова закрылось.

Первоначально ресторан La Maison появился в Новосибирске в 2007 году. Инициатором его открытия и инвестором стала группа компаний «Септима».

В 2018 году на первом этаже здания начал работу проект La Maison.Кухня. В 2022 году был запущен проект La Maison.Loft. говорится на сайте компании.

Собственником компании ООО «Ресторан Мезон», которая управляет проектами La Maison, по данным Seldon.Basis, является Андрей Козловский. Он также является совладельцем ООО «Септима» и ООО «Рекламные технологии». Расположен ресторанный комплекс Lа Maison в здании старинного особняка Захария Крюкова, построенного в 1908 году.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сегодня работает 212 ресторанов. Большая часть из них локализована в Центральном округе.

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