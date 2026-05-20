В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Любители бега смогут выбрать одну из трех дистанций в соответствии со своей физической подготовкой

23 мая в Новосибирске, при поддержке ПСБ, состоится знаковое событие – десятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» с синхронным стартом. Ожидается, что в этом масштабном международном состязании примут участие около 4 000 жителей города, включая сотрудников банка и их близких.

Трассы для забегов в столице Сибири будут проложены в живописных местах у ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Любители бега смогут выбрать одну из трех дистанций в соответствии со своей физической подготовкой: 10 км стартуют в 11:30, 21,1 км – в 13:00, а 5-километровый забег начнется в 16:00 по местному времени. Специально для юных участников предусмотрен километр, старт которого назначен на 10:00.

Каждый зарегистрировавшийся получит стартовый набор, куда входит футболка, номер для фиксации времени, памятная медаль финишера, наклейка для гардероба, фирменный мешок, электронный сертификат и подарки от спонсоров. Для получения стартового пакета потребуется предъявить паспорт, оригинал медицинской справки, а несовершеннолетним – разрешение от родителей. В Новосибирске выдача будет осуществляться 21 и 22 мая с 10:00 до 20:00 в МФЛА «Сибирь-Арена» по адресу: ул. Немировича-Данченко, 160.

Новосибирцы с нетерпением ждут десятый юбилейный «ЗаБег.РФ». Как и всегда, помимо сотрудников, в полумарафоне примут участие их семьи и дети, поделился ожиданиями Денис Голубев, вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.

В этом году забег объединит 124 города и охватит 15 часовых поясов. Ожидается участие 235 тысяч бегунов и более 2,7 миллиона зрителей. Желающие из других стран смогут присоединиться к синхронному старту через проект OneRun.

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Автор: Мария Гарифуллина

На официальном сайте мэрии Новосибирска 19 мая 2026 года был опубликован проект постановления о введении режима повышенной готовности на особо охраняемой природной территории регионального значения — памятнике природы областного значения «Дендрологический парк».

Согласно документу, режим повышенной готовности предлагается ввести в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском повреждений кабельных эстакад и возможных аварий в электрических сетях потребителей и жителей Калининского района, а также Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города.

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили иски от прокуратуры, которая оспаривает дипломы об образовании, выданные ФГБОУ ВО «Университет биотехнологий». Надзорное ведомство действует в защиту интересов государства и неопределённого круга граждан, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно материалам проверки, некоторые выпускники вуза не проходили обязательные этапы обучения. В иске говорится, что студенты не сдавали промежуточные аттестации и экзамены, а также не были на практике — хотя в зачётных книжках у них стоят отметки за эти работы.

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область удерживает лидерство в сфере туризма среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Если несколько лет назад в области насчитывалось 330 коллективных средств размещения, то по итогам 2025 года эта цифра достигла 353 объектов. Заметный прирост зафиксирован также по количеству пляжей и санаториев.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

