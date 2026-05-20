В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

23 мая в Новосибирске, при поддержке ПСБ, состоится знаковое событие – десятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» с синхронным стартом. Ожидается, что в этом масштабном международном состязании примут участие около 4 000 жителей города, включая сотрудников банка и их близких.

Трассы для забегов в столице Сибири будут проложены в живописных местах у ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Любители бега смогут выбрать одну из трех дистанций в соответствии со своей физической подготовкой: 10 км стартуют в 11:30, 21,1 км – в 13:00, а 5-километровый забег начнется в 16:00 по местному времени. Специально для юных участников предусмотрен километр, старт которого назначен на 10:00.

Каждый зарегистрировавшийся получит стартовый набор, куда входит футболка, номер для фиксации времени, памятная медаль финишера, наклейка для гардероба, фирменный мешок, электронный сертификат и подарки от спонсоров. Для получения стартового пакета потребуется предъявить паспорт, оригинал медицинской справки, а несовершеннолетним – разрешение от родителей. В Новосибирске выдача будет осуществляться 21 и 22 мая с 10:00 до 20:00 в МФЛА «Сибирь-Арена» по адресу: ул. Немировича-Данченко, 160.

Новосибирцы с нетерпением ждут десятый юбилейный «ЗаБег.РФ». Как и всегда, помимо сотрудников, в полумарафоне примут участие их семьи и дети, поделился ожиданиями Денис Голубев, вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.

В этом году забег объединит 124 города и охватит 15 часовых поясов. Ожидается участие 235 тысяч бегунов и более 2,7 миллиона зрителей. Желающие из других стран смогут присоединиться к синхронному старту через проект OneRun.