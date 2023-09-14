В Совфеде не исключают возможность блокировки WhatsApp на территории РФ

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключил возможность блокировки WhatsApp* в стране после появления в мессенджере функции создания новостных каналов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бондарев считает, что превращение мессенджера в полноценное СМИ ставит под угрозу информационную безопасность россиян.

Также он убежден, что это может привести к превращению мессенджера «в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооруженных силах РФ, российской власти, истории нашей страны». Поэтому сенатор призвал не исключать возможности временной блокировки WhatsApp.

Также Виктор Бондарев подчеркнул, что следует проработать альтернативы. На сегодняшний день это могут быть Яндекс-Мессенджер и Telegram.

Ранее редакция сообщала, что на платформе VK Мессенджер появились государственные соседские чаты.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.