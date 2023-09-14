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В Совфеде не исключают возможность блокировки WhatsApp на территории РФ

  • 14/09/2023, 16:23
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В Совфеде не исключают возможность блокировки WhatsApp на территории РФ
Превращение мессенджера в полноценное СМИ ставит под угрозу информационную безопасность россиян, считает эксперт.

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключил возможность блокировки WhatsApp* в стране после появления в мессенджере функции создания новостных каналов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бондарев считает, что превращение мессенджера в полноценное СМИ ставит под угрозу информационную безопасность россиян.

Также он убежден, что это может привести к превращению мессенджера «в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооруженных силах РФ, российской власти, истории нашей страны». Поэтому сенатор призвал не исключать возможности временной блокировки WhatsApp.

Также Виктор Бондарев подчеркнул, что следует проработать альтернативы. На сегодняшний день это могут быть Яндекс-Мессенджер и Telegram.

Ранее редакция сообщала, что на платформе VK Мессенджер появились государственные соседские чаты.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Фото: freepik.com — rawpixel.com 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Совфед мессенджер блокировка WhatsApp WhatsApp


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