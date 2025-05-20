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Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения

  • 20/05/2025, 18:30
Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения
Жуткие монстрики могут негативно повлиять на психику ребенка

Маленький эльф Лабубу с круглой мордочкой создан гонконгским художником Касингом Лунгом. Автор изначально вдохновился скандинавской мифологией, но настоящую славу игрушка обрела благодаря поп-культуре. Интерес к ней вспыхнул после того, как участница корейской группы BLACKPINK Лиза вышла в свет с сумкой, украшенной этим монстриком. После этого подрастающее поколение всего мира ринулось на поиски за игрушки. В 2025 году мода докатилась и до Новосибирска. Как сообщил Atas.info , в городе уже есть фанклубы поклонников игрушки, которые считают ее символом своего самовыражения, своей скрытой, неидеальной стороны личности. Есть коллекционеры, которые охотятся за редкими экземплярами.

— Игрушка позволяет безопасно проявлять внутреннее озорство. Это способ справиться с тревогой, не нарушая социальных норм, — объясняет психолог Мария Соколова.

Но пресс-секретарь Независимого профсоюза «Новый Труд» Ольга Иванова очень настороженно относится к новому тренду, основной причиной этого увлечения видя в слепом следовании трендам.

— Современные родители часто идут на поводу у массовой культуры, забывая, что детская психика формируется через образы и символы. Если ребёнок с ранних лет окружён агрессивными, пугающими персонажами — не стоит ждать, что он вырастет чутким и гармоничным. Лабубумания — явление вредное для детей и пустое для взрослых. Родителям стоит задуматься: мода проходит, а последствия воспитания остаются. Лучше вернуться к проверенным ценностям, чем доверять трендам, которые могут навредить хрупкому детскому сознанию, — уверена Ольга Иванова.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Омска заметили на площадке перед жилым домом женщину, выгуливавшую на поводке своего ребенка. Рядом с ними резвился пес, на котором не было ни ошейника, ни намордника. 

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Лабубу


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