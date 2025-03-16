Выдачу лицензий на алкоголь упростят для кафе и ресторанов в Новосибирске

Федерация рестораторов и отельеров Сибири добилась смягчения правил выдачи лицензий на алкогольную продукцию, которые были ужесточены год назад.

По словам вице-президента Федерации Анжелики Бурковской, запрет на продажу спиртного привело бы большинство кафе и ресторанов к серьезным убыткам. Особенно тех, у кого основной оборот приходится именно на продажу алкоголя.

На аргументы рестораторов откликнулся региональный Минпромторг и новая команда мэрии — выдачу лицензий решили упростить.

— Сейчас проходим все процедуры по общественным слушаниям — целый комплекс требований. В конце марта все предприятия смогут продолжить свою деятельность — у многих эта лицензия уже заканчивалась, — пояснила Анжелика Бурковская.

Напомним, в октябре 2024 года депутаты регионального Заксобрания начали рассматривать закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Согласно проекту закона, продажа горячительных напитков будет разрешена только в расположенных в многоквартирниках ресторанах и кафе с залом обслуживания клиентов не менее 50 кв. м без учета летних веранд. При этом даже им будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 9:00. Запрет не коснулся отдельно стоящих ресторанов и кафе.

Ранее редакция сообщала о том, что в лонг-лист премии Wheretoeat попали двадцать ресторанов из Новосибирска. Среди новичков премии — «Сыроварня» и открывшийся только в начале этого года «Горыныч», оба заведения принадлежа группе «Бочкари». Победителей объявят 22 апреля в Казани.